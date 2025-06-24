В Тюменской области в трех местах ограничено движение на федеральной трассе

Ограничение движения связано с аварией и дорожными работами
Три участка федеральной трассы из Тюмени в Омск (Р-402) частично закрыты для проезда из-за аварии и ремонтов. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«На трех участках трассы Тюмень — Омск ограничено движение. На 125 км автодороги Р-402 в Заводоуковском районе произошло ДТП. Здесь организовано движение по переходно-скоростной полосе», — рассказали в инфоцентре.
Реверсивное движение из-за дорожных работ организовано в Абатском районе, с 365 по 369 километры. Аналогичная ситуация в Омутинском районе: проезд частично ограничен с 169 по 172 км.
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