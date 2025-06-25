День борьбы с наркотиками и появления зубной щетки: что празднуют в мире 26 июня 2025

На четверг, 26 июня 2025 года, выпадают интересные и разные праздники. В этот день по всему миру отмечают День борьбы с наркотиками, день в поддержку жертв пыток, а также вспоминают, как появилась зубная щетка. Православные в это время чтут память мученицы Акилины Старшей. Подробнее о том, что празднуют в России и мире 26 июня 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России и мире 26 июня 2025
День зубной щетки
Первая зубная щетка появилась в Китае в 1498 году. Ее сделали из расщепленной палочки бамбука, со вставленной в разлом щетиной кабана. Именно в таком виде ее впервые увидели в Европе, где стали широко использовать.
26 июня 1780 года англичанин Вильям Эдис запустил первое промышленное производство зубных щеток. С этого времени она состояла из кости с отверстиями, через которые были пропущены пучки щетины, закрепленные клеем.
В России первые зубные щетки появились в начале XIX столетия. До этого времени для чистки зубов использовали тряпочки с мелом, березовый уголь или соль. При правлении Петра I был издан указ, обязывающий представителей дворянского сословия чистить зубы перед встречей с иностранными гостями. В эпоху Ивана Грозного применялись «метлы для зубов», изготовленные из пучков щетины.
В 1938 году компания ORAL-B произвела настоящую революцию на рынке зубных щеток, впервые заменив традиционную животную щетину на нейлоновую, что значительно повысило уровень гигиены. В настоящее время зубные щетки широко распространены и являются неотъемлемым элементом ухода за полостью рта.
Сегодня существуют зубные щетки разных видов: обычные состоят из ручки и очищающей головки с ворсинками, электрические щетки с вращающейся головкой круглой формы и ультразвуковые, которые используют высокочастотные колебания для глубокой чистки.
Международный день борьбы с наркотиками
Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден в 1987 году. Эта дата приурочена к событиям, связанным с прекращением опиумной торговли в Китае. В этот день в 1839 году у городских стен Гуанчжоу уничтожили более миллиона килограммов опиума, конфискованного у британских торговцев.
Впоследствии это событие послужило поводом для начала Первой опиумной войны между Китаем и Великобританией. Как отмечается на сайте ООН, основная задача этого дня заключается в поощрении мер по профилактике и лечению наркозависимости, а также в призыве к международному сотрудничеству государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
Международный день в поддержку жертв пыток
26 июня 1987 года начала действовать Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В настоящее время к числу ее участников присоединились 174 государства.
Главная задача данной инициативы заключается в сплочении государств и обществ с целью оказания поддержки лицам, пострадавшим от применения пыток. Международное право категорически запрещает применение пыток. Как отмечается на официальном портале ООН, подобные действия классифицируются как преступления против человечности и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.
Православные праздники 26 июня 2025
День памяти мученицы Акилины Старшей
Акилина жила в lll веке в финикийском городе Библ, расположенном на территории современного Ливана. Она воспитывалась в глубоко верующей семье и уже в возрасте 12 лет призывала своих сверстниц отказаться от языческих верований. Она жила во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане.
За стойкость в исповедании христианской веры на нее донесли властям. Девочку подвергли пыткам и бросили на растерзание псам. Согласно преданию, ангел явился к ней и исцелил ее раны. После этого Акилина предстала перед местным правителем, прославляя Бога, за что была обвинена в колдовстве и убита.
На Руси святую почитали под именем Акулина Гречишница. Считалось, что с 26 июня начинается настоящее лето, а также наступает время сева гречихи. В этот день традиционно обращались к святой с молитвами о богатом урожае и угощали нуждающихся гречневой кашей.
День памяти мученицы Антонины Никейской
Антонина Никейская в городе Никея (современный турецкий город Изник) в конце III века, во время правления Диоклитиана и Максимиана. Антонина была христианкой и проповедовала веру. Чтобы принудить ее отречься от Христа и принести жертву идолам, Антонину подвергли жестоким мучениям. Во время пыток явились ангелы и, охраняя святую мученицу, подвергли мучениям самих мучителей. Увидев это чудо, император разозлился еще больше и приказал завязать Антонину в мешок и бросить в Никейское озеро, где она утонула. Вскоре Антонина была прославлена в лике святых.
Народный праздник 26 июня 2025
День Акулины Гречишницы
26 июня православные христиане чтят память святой мученицы Акилины, пострадавшей за свою веру в период правления императора Диоклетиана. В народном календаре этот день получил название Акулина Гречишница, поскольку именно с него традиционно начинали сев гречихи. Считалось, что гречка может уберечь деревню от голода в зимние месяцы, однако она отличается требовательностью к условиям выращивания.
С утра верующие отправлялись в церковь, где обращались к святой Акилине с молитвами о здравии, благополучии семьи, воспитании детей и избавлении от нужды. После богослужения крестьяне шли на поля, чтобы приступить к посеву гречихи, семена которой предварительно освящались в храме. Работы осуществлялись исключительно до полудня, в молитвенном настрое и с сосредоточенностью.
Женщины в этот день готовили блины из гречневой муки, символизирующие будущую сытость и изобилие, а также запеканку и кашу из прошлогодней крупы. Во время стряпни хозяйки приговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной». 26 июня крестьяне проводили специальные «обряды плодородия»: поднимались на возвышенности, встречали рассвет, читали молитвы, благодарили за тепло и свет. Таким образом укреплялась связь человека с природным циклом и Божьим порядком, что воспринималось как залог благополучия.
Что нельзя делать 26 июня 2025
На Руси в этот день запрещалось сквернословить и ссориться. Считалось, что слово в этот день обладало особой силой и гневные выражения могли навредить будущему урожаю. 26 июня было запрещено пить молоко, его не использовали в приготовлении пищи. Народ верил, что в этот день оно теряет свои полезные свойства и может нанести вред, поэтому его именовали акульим.
В праздник не рекомендовалось начинать новые дела, особенно судебные тяжбы и финансовые споры. В этот день не заключали сделки, не брали и не давали в долг. Нарушение этих запретов сулило длительные трудности в хозяйстве и семейной жизни. Также запрещалось подбирать чужие деньги, особенно на перекрестках — предки верили, что это принесет нужду.
Физический труд разрешался в первой половине дня. После обеда крестьяне оставляли работу и переходили к спокойному отдыху и духовному размышлению. Отказывать в милостыне в праздник считалось дурной приметой, щедрость сулила финансовую стабильность, тогда как скупость — нищету. Также в этот день не следовало открыто демонстрировать радость, чрезмерное веселье могло притянуть неприятности.
Народные приметы на 26 июня
- Ясное утро предвещает жаркое и сухое лето, а густая роса — обильный урожай.
- Сильный ветер или грозовые облака — знак необходимости торопиться с полевыми работами.
- Если ласточки летают низко, ждали дождя. Если же они поднимаются высоко, это сулит затяжной зной.
- Если цыплята прячутся под наседку, то будет непогода.
- Если вечером на поля спустится туман, то ожидается мокрая осень.
Кто родился 26 июня
Владимир Мотыль (1927) — советский и российский режиссер;
- Дмитрий Львов (1931) — советский и российский вирусолог;
- Рой Планкетт (1910) — американский химик, открывший тефлон;
- Пол Томас Андерсон (1970) — американский режиссер, сценарист, продюсер;
- Райан Теддер (1979) — американский певец, музыкант, композитор, вокалист группы OneRepublic;
- Джейкоб Элорди (1997) — австралийский актер, известный по роли Нейта в сериале «Эйфория»;
- Геннадий Зюганов (1944) — советский и российский политик;
- Ариана Гранде (1993) — американская певица, актриса, продюсер;
- Дженнет Маккарди (1992) — американская актриса и певица.
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