24 июня 2025

Мать и сын погибли на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Для тушения пожара были привлечены 14 пожарных и 5 единиц техники
Для тушения пожара были привлечены 14 пожарных и 5 единиц техники Фото:

В ночь на 25 июня на улице Набережной в поселке Большая Соснова (Пермский край) произошел пожар в жилом доме и на веранде. В ходе ликвидации возгорания сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела 51-летней женщины и ее 32-летнего сына.

«Для тушения пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, были привлечены 14 пожарных и 5 единиц техники. На место происшествия прибыли дознаватель МЧС России и следователь, которые проводят необходимые мероприятия по установлению причин возгорания и обстоятельств произошедшего», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Открытое горение было локализовано в 23:16. Полностью пожар потушили в 23:36.

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В ночь на 25 июня на улице Набережной в поселке Большая Соснова (Пермский край) произошел пожар в жилом доме и на веранде. В ходе ликвидации возгорания сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела 51-летней женщины и ее 32-летнего сына. «Для тушения пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, были привлечены 14 пожарных и 5 единиц техники. На место происшествия прибыли дознаватель МЧС России и следователь, которые проводят необходимые мероприятия по установлению причин возгорания и обстоятельств произошедшего», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  Открытое горение было локализовано в 23:16. Полностью пожар потушили в 23:36.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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