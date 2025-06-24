Мать и сын погибли на пожаре в Пермском крае

В ночь на 25 июня на улице Набережной в поселке Большая Соснова (Пермский край) произошел пожар в жилом доме и на веранде. В ходе ликвидации возгорания сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела 51-летней женщины и ее 32-летнего сына.
«Для тушения пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, были привлечены 14 пожарных и 5 единиц техники. На место происшествия прибыли дознаватель МЧС России и следователь, которые проводят необходимые мероприятия по установлению причин возгорания и обстоятельств произошедшего», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Открытое горение было локализовано в 23:16. Полностью пожар потушили в 23:36.
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