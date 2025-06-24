Россияне жертвуют рабочим днем ради масштабного шоу в Екатеринбурге

«Ночь музыки» в Екатеринбурге входит в топ-5 популярных фестивалей России и вызывает интерес не только у свердловчан. Данными с URA.RU поделились аналитики «МегаФона».
«В этом году мероприятие пользуется особым интересом у москвичей, челябинцев, петербуржцев, тюменцев и югорчан. Помимо этого, приехать на фестиваль планируют гости из Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкирии», — рассказали в пресс-службе.
Ural Music Night пройдет в пятницу, 27 июня. Среди хедлайнеров ожидаются AY YOLA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Виктория Дайнеко, Иракли, Сергей Бобунец, «АК-47» и SQWOZ BAB. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
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