24 июня 2025

Россияне жертвуют рабочим днем ради масштабного шоу в Екатеринбурге

Краснодарцы и самарцы планируют приехать в Екатеринбург на «Ночь музыки»
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Ночь музыки» будет работать более 100 музыкальных площадок
В «Ночь музыки» будет работать более 100 музыкальных площадок Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

«Ночь музыки» в Екатеринбурге входит в топ-5 популярных фестивалей России и вызывает интерес не только у свердловчан. Данными с URA.RU поделились аналитики «МегаФона».

«В этом году мероприятие пользуется особым интересом у москвичей, челябинцев, петербуржцев, тюменцев и югорчан. Помимо этого, приехать на фестиваль планируют гости из Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкирии», — рассказали в пресс-службе.

Ural Music Night пройдет в пятницу, 27 июня. Среди хедлайнеров ожидаются AY YOLA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Виктория Дайнеко, Иракли, Сергей Бобунец, «АК-47» и SQWOZ BAB. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU

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«Ночь музыки» в Екатеринбурге входит в  топ-5 популярных фестивалей России и вызывает интерес не только у свердловчан. Данными с URA.RU поделились аналитики «МегаФона». «В этом году мероприятие пользуется особым интересом у москвичей, челябинцев, петербуржцев, тюменцев и югорчан. Помимо этого, приехать на фестиваль планируют гости из Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкирии», — рассказали в пресс-службе. Ural Music Night пройдет в пятницу, 27 июня. Среди хедлайнеров ожидаются AY YOLA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Виктория Дайнеко, Иракли, Сергей Бобунец, «АК-47» и SQWOZ BAB. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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