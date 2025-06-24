24 июня 2025

В Тюмени открылся бармузей художника Васи Ложкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение славится своими фирменными чебуреками
Заведение славится своими фирменными чебуреками Фото:

В центре Тюмени открылся бармузей художника Васи Ложкина. Заведение располагается рядом со сквером Сибирских кошек.

«Когда за основу концепции заведения берутся произведения художника планетарного масштаба — скучно быть просто не может. Каждая деталь интерьера посвящена удивительному и многогранному миру Васи Ложкина», – указано в telegram-канале бара.

Бармузей Васи Ложкина — сетевое гастрономическое заведение, в основе которого лежит творчество художника Васи Ложкина. Основная фишка меню – фирменные настойки и чебуреки. Всего по стране насчитывается десять таких кафе.

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В центре Тюмени открылся бармузей художника Васи Ложкина. Заведение располагается рядом со сквером Сибирских кошек. «Когда за основу концепции заведения берутся произведения художника планетарного масштаба — скучно быть просто не может. Каждая деталь интерьера посвящена удивительному и многогранному миру Васи Ложкина», – указано в telegram-канале бара. Бармузей Васи Ложкина — сетевое гастрономическое заведение, в основе которого лежит творчество художника Васи Ложкина. Основная фишка меню – фирменные настойки и чебуреки. Всего по стране насчитывается десять таких кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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