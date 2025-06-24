В Тюмени открылся бармузей художника Васи Ложкина

Заведение славится своими фирменными чебуреками
В центре Тюмени открылся бармузей художника Васи Ложкина. Заведение располагается рядом со сквером Сибирских кошек.
«Когда за основу концепции заведения берутся произведения художника планетарного масштаба — скучно быть просто не может. Каждая деталь интерьера посвящена удивительному и многогранному миру Васи Ложкина», – указано в telegram-канале бара.
Бармузей Васи Ложкина — сетевое гастрономическое заведение, в основе которого лежит творчество художника Васи Ложкина. Основная фишка меню – фирменные настойки и чебуреки. Всего по стране насчитывается десять таких кафе.
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