ФСБ проводит обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова

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ФСБ проводит обыски по 50 адресам Магомедова
ФСБ проводит обыски по 50 адресам Магомедова Фото:

Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры в проводят обыски у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации Дагнефтебазы. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на два источника. 

ФСБ и Генпрокуратура проводят обыски сразу по 50 адресам, в том числе московским, которые принадлежат Магомедову и его родственникам. Об этом сообщили в telegram-канале «Спросите у Расула». Уголовное дело возбуждено без субъекта, в нем также фигурирует легализация доходов с деятельности нефтебазы с момента приватизации.

Сотрудники органов установили перечень имущества, которое было приобретено Магомедовым после приватизации Дагнефтебазы и записано как на него самого, так и на его родственников. Все имущество подлежит конфискации. Отмечается, что также проводятся обыски в кабинете Магомедова в Белом доме.

Официальной информации нет. Корреспондент URA.RU пытался связаться со Следственным комитетом, МВД, правительством Дагестана и пресс-службой ФК «Анжи», однако добиться ответа не удалось.

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Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры в проводят обыски у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации Дагнефтебазы. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на два источника.  ФСБ и Генпрокуратура проводят обыски сразу по 50 адресам, в том числе московским, которые принадлежат Магомедову и его родственникам. Об этом сообщили в telegram-канале «Спросите у Расула». Уголовное дело возбуждено без субъекта, в нем также фигурирует легализация доходов с деятельности нефтебазы с момента приватизации. Сотрудники органов установили перечень имущества, которое было приобретено Магомедовым после приватизации Дагнефтебазы и записано как на него самого, так и на его родственников. Все имущество подлежит конфискации. Отмечается, что также проводятся обыски в кабинете Магомедова в Белом доме. Официальной информации нет. Корреспондент URA.RU пытался связаться со Следственным комитетом, МВД, правительством Дагестана и пресс-службой ФК «Анжи», однако добиться ответа не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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