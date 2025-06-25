Кто такие SQWOZ BAB, AY YOLA и «АК-47», которые бесплатно выступят на «Ночи музыки»

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят «АК-47», AY YOLA, Niletto и SQWOZ BAB

25 июня 2025 в 14:41 Размер текста - 17 +

Группа «АК-47» переживает вторую волну популярности Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В этом году «Ночь музыки» пройдет 27 июня сразу на 100 площадках Екатеринбурга. В мероприятии примут участие около 2,5 тысяч музыкантов, среди них есть как молодые артисты, так и исполнители с многомиллионными прослушиваниями — AY YOLA, SQWOZ BAB, «АК-47» и другие. URA.RU подготовило краткие справки о самых популярных артистах, которые выступят на фестивале. AY YOLA Группа Ay Yola появилась в начале 2025 года в Уфе, когда коллектив работал над гимном столицы Башкортостана. В состав входят Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов. Музыка сочетает в себе традиционные башкирские инструменты, такие как курай и кыл-кубыз, с современными электронными аранжировками. Каждая песня — это глава великого предания, изложенного в новом формате. Башкирская группа стала популярна благодаря своему хиту Homay, который разошелся по всем соцсетям и стал известен за пределами России. В мировых чартах песня превзошла трек Abracadabra певицы Леди Гаги. Сейчас у команды 5,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». На «Ночи музыки» Ay Yola эксклюзивно презентует свой дебютный альбом, исполнив новые, а также уже полюбившиеся и ставшие хитами композиции. Группа выступит в фан-зоне парка Маяковского. Начало в 22:00. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press SQWOZ BAB Проект Марата Мингазова появился в 2012 году, позже команду покинул Игорь Царегородцев, и артист стал выступать сольно. SQWOZ BAB стал широко известен благодаря выходу трека «Ауф», который широко разошелся в соцсетях в 2020 году. Также популярность набрала песня «Ой»: за один месяц на нее сняли более 200 тысяч роликов в TikTok, а композиция попала в мировой рейтинг Shazam. Артист и по сей день продолжает покорять интернет-публику: сейчас в топе находятся песни «Озеро в лесу», TOKYO и BAZA. Треки SQWOZ BAB часто становятся вирусными благодаря запоминающимся фразам, необычным текстам и энергичным битам. У музыканта 3,6 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». SQWOZ BAB споет на «Екатеринбург Арене». Начало в 22:00. Фото: предоставлено пресс-службой «Ночи музыки» Группа «АК-47» Группа основана в 2004 году в Березовском (Свердловская область), состоит из двух человек — Вити АК и Макси АК. Молодые люди познакомились в автобусе Новоберезовск — Екатеринбург, а позже решили создать дуэт. Большая часть треков основана на реальных событиях из жизни исполнителей. В начале творческого пути тексты отличались обилием нецензурной лексики и словесных выражений, а стиль можно охарактеризовать как «пацанский рэп». Среди популярных треков «АК-47» — «Давай делай шире круг», «Але, это Пакистан», «Оля Лукина». В последний год в соцсетях стали популярны старые песни группы — «Тем, кто с нами», «Картель». Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп России, а в «Яндекс Музыке» у нее более 3 млн прослушиваний. «АК-47» выступят на «Екатеринбург Арене». Начало в 20:10. Фото: Размик Закарян © URA.RU Niletto Данил Прытков родился в Тюмени, но с семи лет его семья жила в Екатеринбурге. Широкую известность Niletto приобрел в 2019 году, когда его песня «Любимка» стала популярной. Она вошла в десятку самых прослушиваемых треков в социальной сети «ВКонтакте» и заняла первое место в Apple Music. За два года клип на эту песню набрал более 312 миллионов просмотров. Niletto выпускал треки совместно с Zivert, Клавой Кокой, Джиганом, Лешей Свиком, Олегом Майами, Artik & Asti, Rauf & Faik. Среди известных песен — «Худи», «Счастливым», «Краш», «Если тебе будет грустно», «Громче города», «Еду я на Родину». У певца 8,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». Niletto выйдет на сцену у Капсулы времени на Плотинке. Начало в 23:30. Фото: Илья Московец © URA.RU Dose Айдос Джумалинов долгое время находился в тени, но сыграл не последнюю роль в становлении рэпера Скриптонита. Именно этому популярному рэперу из Казахстана Dose писал музыку, также артист работал с T-Fest, Pharaoh, Thomas Mraz, группами ЛСП и «Хлеб». В 2019 году Айдос занялся сольной карьерой: записывает свои треки и дуэты (PIZZA, «Моя Мишель», Mary Gu, Feduk, Скриптонит). Dose известен такими треками, как «Ночи напролет», «Пташка», «Солнце золотое», «Ты», «В аду сегодня жарко», «10 Баллов», на «Яндекс Музыке» у него более 2,4 млн прослушиваний. Dose споет на фудмаркете Estory в «Гринвиче». Начало в 23:30. Фото: Илья Московец © URA.RU «СмешBand» В 2015 году была создана группа «СмешBand», инициаторами которой стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп. Среди участников — Сергей Мардарь, актер Александринского театра, который озвучивает Совунью и Кар-Карыча, и Михаил Черняк, актер Молодежного театра на Фонтанке, озвучивающий Копатыча, Лосяша и Пина. «СмешBand» выступит на главной сцене парка Маяковского. Начало в 22:00. Фото: предоставлено пресс-службой «Ночи музыки» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году «Ночь музыки» пройдет 27 июня сразу на 100 площадках Екатеринбурга. В мероприятии примут участие около 2,5 тысяч музыкантов, среди них есть как молодые артисты, так и исполнители с многомиллионными прослушиваниями — AY YOLA, SQWOZ BAB, «АК-47» и другие. URA.RU подготовило краткие справки о самых популярных артистах, которые выступят на фестивале. Группа Ay Yola появилась в начале 2025 года в Уфе, когда коллектив работал над гимном столицы Башкортостана. В состав входят Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов. Музыка сочетает в себе традиционные башкирские инструменты, такие как курай и кыл-кубыз, с современными электронными аранжировками. Каждая песня — это глава великого предания, изложенного в новом формате. Башкирская группа стала популярна благодаря своему хиту Homay, который разошелся по всем соцсетям и стал известен за пределами России. В мировых чартах песня превзошла трек Abracadabra певицы Леди Гаги. Сейчас у команды 5,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». На «Ночи музыки» Ay Yola эксклюзивно презентует свой дебютный альбом, исполнив новые, а также уже полюбившиеся и ставшие хитами композиции. Группа выступит в фан-зоне парка Маяковского. Начало в 22:00. Проект Марата Мингазова появился в 2012 году, позже команду покинул Игорь Царегородцев, и артист стал выступать сольно. SQWOZ BAB стал широко известен благодаря выходу трека «Ауф», который широко разошелся в соцсетях в 2020 году. Также популярность набрала песня «Ой»: за один месяц на нее сняли более 200 тысяч роликов в TikTok, а композиция попала в мировой рейтинг Shazam. Артист и по сей день продолжает покорять интернет-публику: сейчас в топе находятся песни «Озеро в лесу», TOKYO и BAZA. Треки SQWOZ BAB часто становятся вирусными благодаря запоминающимся фразам, необычным текстам и энергичным битам. У музыканта 3,6 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». SQWOZ BAB споет на «Екатеринбург Арене». Начало в 22:00. Группа основана в 2004 году в Березовском (Свердловская область), состоит из двух человек — Вити АК и Макси АК. Молодые люди познакомились в автобусе Новоберезовск — Екатеринбург, а позже решили создать дуэт. Большая часть треков основана на реальных событиях из жизни исполнителей. В начале творческого пути тексты отличались обилием нецензурной лексики и словесных выражений, а стиль можно охарактеризовать как «пацанский рэп». Среди популярных треков «АК-47» — «Давай делай шире круг», «Але, это Пакистан», «Оля Лукина». В последний год в соцсетях стали популярны старые песни группы — «Тем, кто с нами», «Картель». Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп России, а в «Яндекс Музыке» у нее более 3 млн прослушиваний. «АК-47» выступят на «Екатеринбург Арене». Начало в 20:10. Данил Прытков родился в Тюмени, но с семи лет его семья жила в Екатеринбурге. Широкую известность Niletto приобрел в 2019 году, когда его песня «Любимка» стала популярной. Она вошла в десятку самых прослушиваемых треков в социальной сети «ВКонтакте» и заняла первое место в Apple Music. За два года клип на эту песню набрал более 312 миллионов просмотров. Niletto выпускал треки совместно с Zivert, Клавой Кокой, Джиганом, Лешей Свиком, Олегом Майами, Artik & Asti, Rauf & Faik. Среди известных песен — «Худи», «Счастливым», «Краш», «Если тебе будет грустно», «Громче города», «Еду я на Родину». У певца 8,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке». Niletto выйдет на сцену у Капсулы времени на Плотинке. Начало в 23:30. Айдос Джумалинов долгое время находился в тени, но сыграл не последнюю роль в становлении рэпера Скриптонита. Именно этому популярному рэперу из Казахстана Dose писал музыку, также артист работал с T-Fest, Pharaoh, Thomas Mraz, группами ЛСП и «Хлеб». В 2019 году Айдос занялся сольной карьерой: записывает свои треки и дуэты (PIZZA, «Моя Мишель», Mary Gu, Feduk, Скриптонит). Dose известен такими треками, как «Ночи напролет», «Пташка», «Солнце золотое», «Ты», «В аду сегодня жарко», «10 Баллов», на «Яндекс Музыке» у него более 2,4 млн прослушиваний. Dose споет на фудмаркете Estory в «Гринвиче». Начало в 23:30. В 2015 году была создана группа «СмешBand», инициаторами которой стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп. Среди участников — Сергей Мардарь, актер Александринского театра, который озвучивает Совунью и Кар-Карыча, и Михаил Черняк, актер Молодежного театра на Фонтанке, озвучивающий Копатыча, Лосяша и Пина. «СмешBand» выступит на главной сцене парка Маяковского. Начало в 22:00.