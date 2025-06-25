ФСБ обыскивает московские адреса госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи»

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ФСБ проводит обыски по 50 адресам госсекретаря Дагестана
ФСБ проводит обыски по 50 адресам госсекретаря Дагестана Фото:

Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры проводят обыски по всем адресам госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба "Анжи" Магомед-Султана Магомедова, в том числе — в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах.

ФСБ и Генпрокуратура проводит обыски по 50 адресам Магомедова, в их числе — московские, которые принадлежат ему или его родственникам, пишет telegram-канал о новостях Дагестана и Северного Кавказа "Спросите у Расула". Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нелегальной приватизации "Дагнефтебазы" и легализации доходов с нее.

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Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры проводят обыски по всем адресам госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба "Анжи" Магомед-Султана Магомедова, в том числе — в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах. ФСБ и Генпрокуратура проводит обыски по 50 адресам Магомедова, в их числе — московские, которые принадлежат ему или его родственникам, пишет telegram-канал о новостях Дагестана и Северного Кавказа "Спросите у Расула". Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нелегальной приватизации "Дагнефтебазы" и легализации доходов с нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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