ФСБ обыскивает московские адреса госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи»

Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры проводят обыски по всем адресам госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба "Анжи" Магомед-Султана Магомедова, в том числе — в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах.
ФСБ и Генпрокуратура проводит обыски по 50 адресам Магомедова, в их числе — московские, которые принадлежат ему или его родственникам, пишет telegram-канал о новостях Дагестана и Северного Кавказа "Спросите у Расула". Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нелегальной приватизации "Дагнефтебазы" и легализации доходов с нее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.