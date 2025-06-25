Сотрудники ФСБ окружили дом основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана. Видео

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Сотрудники ФСБ окружили дом Магомедова
Сотрудники ФСБ окружили дом Магомедова Фото:

Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры окружили дом госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. СМИ публикуют видео.

На кадрах запечатлен отряд сотрудников правоохранительных органов у входа в один из домов в Махачкале. Это один из 50 адресов, в которых проводятся обыски и которые принадлежат или Магомедову, или его родственникам. Видео публикует РЕН ТВ.

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Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры окружили дом госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. СМИ публикуют видео. На кадрах запечатлен отряд сотрудников правоохранительных органов у входа в один из домов в Махачкале. Это один из 50 адресов, в которых проводятся обыски и которые принадлежат или Магомедову, или его родственникам. Видео публикует РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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