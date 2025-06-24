24 июня 2025

«Новые люди» на выборах в челябинский парламент нашли кандидатов на все округа

Экс-депутат Госдумы Гулин поведет партию Новые люди на выборы в челябинское ЗСО
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером избирательного списка «Новых людей» стал глава челябинского реготделения партии Максим Гулин
Лидером избирательного списка «Новых людей» стал глава челябинского реготделения партии Максим Гулин Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Облизбирком принял избирательный список и перечень кандидатов-одномандатников «Новых людей» на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

  • Рыков Иван, округ №1;
  • Чарина Ольга, округ №2;
  • Чебурин Даниил, округ №3;
  • Коровин Максим, округ №4;
  • Кононов Константин, округ №5;
  • Первухин Илья, округ №6;
  • Баталова Ксения, округ №7;
  • Комарова Яна, округ №8;
  • Биев Владимир, округ №9;
  • Захарцев Александр, округ №10;
  • Перфильев Максим, округ №11
  • Крепак Полина, округ №12
  • Снедков Семен, округ №13
  • Сериченко Георгий, округ №14
  • Мынов Дмитрий, округ №15
  • Мигулин Сергей, округ №16
  • Гололобова Валентина, округ №17
  • Лезин Денис, округ №18;
  • Ухова Ксения, округ №19;
  • Аксенова Елена, округ №20;
  • Мотовилов Евгений, округ №21;
  • Савицкий Роман, №22;
  • Соломенников Сергей, округ №23;
  • Еремеев Евгений, округ №24;
  • Гончаренко Денис, округ №25;
  • Кагарманов Артур, округ №26;
  • Хустенко Владислав, округ №27;
  • Григорьева Юлия, округ №28;
  • Доронин Сергей, округ №29;
  • Салимов Марат, округ №30.

Первую тройку избирательного списка возглавляет руководитель челябинского отделения «Новых людей», экс-депутат Госдумы Максим Гулин. На втором месте— челябинский бизнесмен и благотворитель Евгений Горшков. Замыкает тройку педагог Полина Крепак.

Осенью в Челябинской области планируется «разыграть» 60 мандатов регионального парламента: 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Документы кандидатов сдали в облизбирком «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко». В последнем случае, поскольку партия является непарламентской, кандидатам придется подтвердить участие в выборах подписями избирателей в свою поддержку.

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Облизбирком принял избирательный список и перечень кандидатов-одномандатников «Новых людей» на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Первую тройку избирательного списка возглавляет руководитель челябинского отделения «Новых людей», экс-депутат Госдумы Максим Гулин. На втором месте— челябинский бизнесмен и благотворитель Евгений Горшков. Замыкает тройку педагог Полина Крепак. Осенью в Челябинской области планируется «разыграть» 60 мандатов регионального парламента: 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Документы кандидатов сдали в облизбирком «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко». В последнем случае, поскольку партия является непарламентской, кандидатам придется подтвердить участие в выборах подписями избирателей в свою поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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