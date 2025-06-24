«Новые люди» на выборах в челябинский парламент нашли кандидатов на все округа

Облизбирком принял избирательный список и перечень кандидатов-одномандатников «Новых людей» на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.
- Рыков Иван, округ №1;
- Чарина Ольга, округ №2;
- Чебурин Даниил, округ №3;
- Коровин Максим, округ №4;
- Кононов Константин, округ №5;
- Первухин Илья, округ №6;
- Баталова Ксения, округ №7;
- Комарова Яна, округ №8;
- Биев Владимир, округ №9;
- Захарцев Александр, округ №10;
- Перфильев Максим, округ №11
- Крепак Полина, округ №12
- Снедков Семен, округ №13
- Сериченко Георгий, округ №14
- Мынов Дмитрий, округ №15
- Мигулин Сергей, округ №16
- Гололобова Валентина, округ №17
- Лезин Денис, округ №18;
- Ухова Ксения, округ №19;
- Аксенова Елена, округ №20;
- Мотовилов Евгений, округ №21;
- Савицкий Роман, №22;
- Соломенников Сергей, округ №23;
- Еремеев Евгений, округ №24;
- Гончаренко Денис, округ №25;
- Кагарманов Артур, округ №26;
- Хустенко Владислав, округ №27;
- Григорьева Юлия, округ №28;
- Доронин Сергей, округ №29;
- Салимов Марат, округ №30.
Первую тройку избирательного списка возглавляет руководитель челябинского отделения «Новых людей», экс-депутат Госдумы Максим Гулин. На втором месте— челябинский бизнесмен и благотворитель Евгений Горшков. Замыкает тройку педагог Полина Крепак.
Осенью в Челябинской области планируется «разыграть» 60 мандатов регионального парламента: 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Документы кандидатов сдали в облизбирком «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко». В последнем случае, поскольку партия является непарламентской, кандидатам придется подтвердить участие в выборах подписями избирателей в свою поддержку.
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