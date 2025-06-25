В День молодежи 28 июня в Челябинске на Площади Революции состоится фестиваль «МОЛФЕСТ». Главными гостями праздника станут дизайнер Артемий Лебедев, группа Cream Soda, комики Вован и Лексус. Гостей же ждут различные мастер-классы, химические и физические эксперименты, стендап, баскетбольные челленджи, новые открытия и другие мероприятия на четырех площадках. О том, что ждет участников молодежного фестиваля — в материале URA.RU.
Зона «Знай»: образование и наука
С 12:00 до 21:00 будeт работать несколько образовательных площадок. На площадке Южно-Уральского аграрного университета гости смогут примерить роль ветеринара, научиться создавать модели на 3D-принтере и познакомиться с агрокоптерами. Рядом расположится точка «Школы 21» с IT-квизами и настольными играми.
Челябинский государственный университет подготовил такие интерактивы: химические опыты, физические эксперименты и эковикторину. Любители спорта смогут сдать нормы ГТО на площадке УралГУФК или попробовать себя в роли вратаря. Уральский медицинский колледж научит правильно чистить зубы, оказывать первую помощь и накладывать повязки.
С 12:30 в лектории начнутся дискуссии о многообразии языка и традиций народов России, создании бренда напитков Lapochka и мастер-класс по техникам снятия напряжения. В 15:40 ректор ЧелГУ Сергей Таскаев сыграет с гостями в дженгу, а в 16:50 Сбер проведет мастер-класс «Как пройти собеседование».
Библиотека «МОСТ» с 14:00 до 18:00 устроит викторины по литературе и науке. В 18:00 Артемий Лебедев проведет лекцию «Как стать плохим дизайнером». Завершит день розыгрыш призов от общества «Знание» в 18:50. Чуть раньше — в 17:00 на сцене зоны появятся пранкеры Вован и Лексус.
Зона «Люби»
С 12:00 до 19:00 на главной сцене будет работать открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», где каждый сможет проявить свои творческие способности. Рядом расположится выставка спортивных автомобилей от Уральской Лиги Дрифта — там можно будет не только полюбоваться мощными машинами, но и выиграть призы.
Любителей баскетбола ждут эстафеты и конкурсы от «Челбаскета»,, а ценители уличного искусства смогут поучаствовать в граффити-фестивале. В шатре «Люби» с 12:00 до 21:00 будут работать такие интерактивные площадки:
- «Всероссийское общество инвалидов», которое познакомит с необычными настольными играми — эластиком, кульбутто и джакколо.
- «Искорка Фонд» предложит деревянные головоломки и мастер-класс по созданию звезд для детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.
- Волонтеры «Серебряная колея» научат делать сладкие розы и вязаные сердца.
- Главное управление ветеринарии проведет мастер-класс по изготовлению игрушек для собак — их можно будет забрать или передать в приюты.
- «Пища Жизни» угостит полезными блюдами и расскажет о благотворительной кухне.
- «Истории хороших дел» предложат интеллектуальные викторины и испытания на выносливость.
С 12:00 до 15:00 Красный Крест проведет викторины о здоровье, а самых активных участников угостят кислородными коктейлями. Для любителей творчества в 13:00 в зоне отдыха пройдет арт-терапия «Рисунок состояния». С 15:00 до 21:00 научат делать фенечки с пожеланиями для особенных детей. В 15:00 можно будет прокачать вокальные навыки на практикуме по голосовым техникам.
С 15:00 до 16:00 в шатре «Люби» состоится «Добро.вечеринка» для волонтеров. Далее начнется «Хвостатое дефиле», где можно будет познакомиться с собаками из приютов. В 17:00 на малой сцене и спортивной площадке пройдут соревнования по воркауту, хип-хопу и экстремальным дисциплинам в рамках конкурса «КАРДО».
В зонах отдыха состоится йога-практикум, Информационный центр по атомной энергии предложит научные игры и гигантские шашки. А «Моя территория» пригласит семьи на надувной боулинг и гигантские «крестики-нолики».
Завершит день концерт «Энергия будущего» (20:00—22:00) с выступлением группы Cream Soda и дефиле от бренда «Друг с Южного Урала».
Зона «Гордись»
В шатре «Гордись» с 12:00 до 20:00 гостей ждут зрелищные демонстрации. Пожарные покажут скоростное облачение в экипировку и работу гидравлического оборудования, а правоохранители научат основам криминалистики и продемонстрируют приемы рукопашного боя.
На площадке здоровья можно пройти экспресс-диагностику организма и поучаствовать в интерактивных играх о ЗОЖ. Поисковый отряд «Клевер» научит ориентированию в лесу и покажет современное поисковое оборудование. Рядом развернется выставка находок с «Вахт Памяти» — подлинные артефакты войны, найденные на полях сражений. Дополнит программу VR-квест, позволяющий перенестись в ключевые моменты военной истории.
Кроме того, посетителей ждут встречи с детьми-героями, выставка экипировки и трофеев участников СВО и занятие по управлению БПЛА. В зоне #МЫВМЕСТЕ до 19:00 каждый посетитель сможет внести личный вклад в поддержку бойцов — сплести маскировочную сеть, создать оберег или написать письмо солдату. Также в зоне релакса пройдут творческие мастер-классы по созданию мандал и сеансы ароматерапии.
Зона «Приумножай»
С 12:00 до 21:00 «Движение Первых» представит игру-бродилку «Будь в движении», творческие мастер-классы по росписи картонных домов и музыкальное лото. Наставники проведут тренинги на выявление лидерских качеств, а Совет Первых предложит разгадать тематический кроссворд.
Мультимедийные задания проекта «Юннаты Первых» погрузят участников в мир экотуризма. А интеллектуальная игра «Связь поколений» объединит гостей разных возрастов. Они создадут общую фотозону в форме сердца, сыграют в бинго на знакомство и поучаствуют в серии флешмобов.
С 12:00 до 18:40 выпускники форумов расскажут, как правильно подать заявку и попасть на желаемое событие. Тест поможет определить подходящий форум, а амбассадоры «Тавриды.Арт» и центра «ШУМ» поделятся личным опытом. Также участники узнают секреты социального проектирования, сыграют в «Грантовое лото», где за минуту нужно придумать идею проекта.
Клуб молодых предпринимателей расскажет о возможностях для стартапов в регионе. Российский союз сельской молодежи предложит кроссворды о сельском хозяйстве, викторины по молодежной политике и расскажет о возможностях для самореализации в селах. На «Маркете молодых» можно увидеть бренды, созданные юными бизнесменами.
В рамках фестиваля челябинцы смогут поучаствовать в экскурсиях: посетить инновационные компании «СтендАп Инновации» и «Другая медицина», познакомиться с кампусом школы цифровых технологий «Школа 21» и узнать историю театра драмы имени Наума Орлова.
В шатре для молодых людей также организуют мастер-классы по народным промыслам, изготовлению значков и браслетов, разговорный клуб на английском и русском, чайную церемонию, тренинги и надувной боулинг. В 17:00 работа площадки завершится выступлением Стендап Клуба Челябинск.
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