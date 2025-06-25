День молодежи с Cream Soda, Лебедевым и мастер-классами: как пройдет «МОЛФЕСТ» в Челябинске. Афиша

В Челябинске 28 июня пройдет «МОЛФЕСТ» с играми, квестами, граффити-фестивалем

25 июня 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев расскажет челябинской молодежи о профессии дизайнера Фото: Илья Московец © URA.RU В День молодежи 28 июня в Челябинске на Площади Революции состоится фестиваль «МОЛФЕСТ». Главными гостями праздника станут дизайнер Артемий Лебедев, группа Cream Soda, комики Вован и Лексус. Гостей же ждут различные мастер-классы, химические и физические эксперименты, стендап, баскетбольные челленджи, новые открытия и другие мероприятия на четырех площадках. О том, что ждет участников молодежного фестиваля — в материале URA.RU. Зона «Знай»: образование и наука С 12:00 до 21:00 будeт работать несколько образовательных площадок. На площадке Южно-Уральского аграрного университета гости смогут примерить роль ветеринара, научиться создавать модели на 3D-принтере и познакомиться с агрокоптерами. Рядом расположится точка «Школы 21» с IT-квизами и настольными играми. Гостей фестиваля ждут химические и физические опыты Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинский государственный университет подготовил такие интерактивы: химические опыты, физические эксперименты и эковикторину. Любители спорта смогут сдать нормы ГТО на площадке УралГУФК или попробовать себя в роли вратаря. Уральский медицинский колледж научит правильно чистить зубы, оказывать первую помощь и накладывать повязки. С 12:30 в лектории начнутся дискуссии о многообразии языка и традиций народов России, создании бренда напитков Lapochka и мастер-класс по техникам снятия напряжения. В 15:40 ректор ЧелГУ Сергей Таскаев сыграет с гостями в дженгу, а в 16:50 Сбер проведет мастер-класс «Как пройти собеседование». Библиотека «МОСТ» с 14:00 до 18:00 устроит викторины по литературе и науке. В 18:00 Артемий Лебедев проведет лекцию «Как стать плохим дизайнером». Завершит день розыгрыш призов от общества «Знание» в 18:50. Чуть раньше — в 17:00 на сцене зоны появятся пранкеры Вован и Лексус. Зона «Люби» Челябинская баскетбольная команда устроит развлечения для жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 12:00 до 19:00 на главной сцене будет работать открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», где каждый сможет проявить свои творческие способности. Рядом расположится выставка спортивных автомобилей от Уральской Лиги Дрифта — там можно будет не только полюбоваться мощными машинами, но и выиграть призы. Любителей баскетбола ждут эстафеты и конкурсы от «Челбаскета»,, а ценители уличного искусства смогут поучаствовать в граффити-фестивале. В шатре «Люби» с 12:00 до 21:00 будут работать такие интерактивные площадки: «Всероссийское общество инвалидов» , которое познакомит с необычными настольными играми — эластиком, кульбутто и джакколо.

, которое познакомит с необычными настольными играми — эластиком, кульбутто и джакколо. «Искорка Фонд» предложит деревянные головоломки и мастер-класс по созданию звезд для детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

предложит деревянные головоломки и мастер-класс по созданию звезд для детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Волонтеры «Серебряная колея» научат делать сладкие розы и вязаные сердца.

научат делать сладкие розы и вязаные сердца. Главное управление ветеринарии проведет мастер-класс по изготовлению игрушек для собак — их можно будет забрать или передать в приюты.

проведет мастер-класс по изготовлению игрушек для собак — их можно будет забрать или передать в приюты. «Пища Жизни» угостит полезными блюдами и расскажет о благотворительной кухне.

угостит полезными блюдами и расскажет о благотворительной кухне. «Истории хороших дел» предложат интеллектуальные викторины и испытания на выносливость. С 12:00 до 15:00 Красный Крест проведет викторины о здоровье, а самых активных участников угостят кислородными коктейлями. Для любителей творчества в 13:00 в зоне отдыха пройдет арт-терапия «Рисунок состояния». С 15:00 до 21:00 научат делать фенечки с пожеланиями для особенных детей. В 15:00 можно будет прокачать вокальные навыки на практикуме по голосовым техникам. С 15:00 до 16:00 в шатре «Люби» состоится «Добро.вечеринка» для волонтеров. Далее начнется «Хвостатое дефиле», где можно будет познакомиться с собаками из приютов. В 17:00 на малой сцене и спортивной площадке пройдут соревнования по воркауту, хип-хопу и экстремальным дисциплинам в рамках конкурса «КАРДО». Концерт известной группы завершит «МОЛФЕСТ» Фото: Илья Московец © URA.RU В зонах отдыха состоится йога-практикум, Информационный центр по атомной энергии предложит научные игры и гигантские шашки. А «Моя территория» пригласит семьи на надувной боулинг и гигантские «крестики-нолики». Завершит день концерт «Энергия будущего» (20:00—22:00) с выступлением группы Cream Soda и дефиле от бренда «Друг с Южного Урала». Зона «Гордись» В шатре «Гордись» с 12:00 до 20:00 гостей ждут зрелищные демонстрации. Пожарные покажут скоростное облачение в экипировку и работу гидравлического оборудования, а правоохранители научат основам криминалистики и продемонстрируют приемы рукопашного боя. Для участников устроят квесты виртуальной реальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площадке здоровья можно пройти экспресс-диагностику организма и поучаствовать в интерактивных играх о ЗОЖ. Поисковый отряд «Клевер» научит ориентированию в лесу и покажет современное поисковое оборудование. Рядом развернется выставка находок с «Вахт Памяти» — подлинные артефакты войны, найденные на полях сражений. Дополнит программу VR-квест, позволяющий перенестись в ключевые моменты военной истории. Кроме того, посетителей ждут встречи с детьми-героями, выставка экипировки и трофеев участников СВО и занятие по управлению БПЛА. В зоне #МЫВМЕСТЕ до 19:00 каждый посетитель сможет внести личный вклад в поддержку бойцов — сплести маскировочную сеть, создать оберег или написать письмо солдату. Также в зоне релакса пройдут творческие мастер-классы по созданию мандал и сеансы ароматерапии. Зона «Приумножай» Детям из «Движения Первых» также торжественно вручат паспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU С 12:00 до 21:00 «Движение Первых» представит игру-бродилку «Будь в движении», творческие мастер-классы по росписи картонных домов и музыкальное лото. Наставники проведут тренинги на выявление лидерских качеств, а Совет Первых предложит разгадать тематический кроссворд. Мультимедийные задания проекта «Юннаты Первых» погрузят участников в мир экотуризма. А интеллектуальная игра «Связь поколений» объединит гостей разных возрастов. Они создадут общую фотозону в форме сердца, сыграют в бинго на знакомство и поучаствуют в серии флешмобов. С 12:00 до 18:40 выпускники форумов расскажут, как правильно подать заявку и попасть на желаемое событие. Тест поможет определить подходящий форум, а амбассадоры «Тавриды.Арт» и центра «ШУМ» поделятся личным опытом. Также участники узнают секреты социального проектирования, сыграют в «Грантовое лото», где за минуту нужно придумать идею проекта. Клуб молодых предпринимателей расскажет о возможностях для стартапов в регионе. Российский союз сельской молодежи предложит кроссворды о сельском хозяйстве, викторины по молодежной политике и расскажет о возможностях для самореализации в селах. На «Маркете молодых» можно увидеть бренды, созданные юными бизнесменами. Экскурсоводы расскажут об истории театра, познакомят с скульптурами Авакяна и покажут предметы и документы, хранящиеся в театре с XX века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках фестиваля челябинцы смогут поучаствовать в экскурсиях: посетить инновационные компании «СтендАп Инновации» и «Другая медицина», познакомиться с кампусом школы цифровых технологий «Школа 21» и узнать историю театра драмы имени Наума Орлова. В шатре для молодых людей также организуют мастер-классы по народным промыслам, изготовлению значков и браслетов, разговорный клуб на английском и русском, чайную церемонию, тренинги и надувной боулинг. В 17:00 работа площадки завершится выступлением Стендап Клуба Челябинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День молодежи 28 июня в Челябинске на Площади Революции состоится фестиваль «МОЛФЕСТ». Главными гостями праздника станут дизайнер Артемий Лебедев, группа Cream Soda, комики Вован и Лексус. Гостей же ждут различные мастер-классы, химические и физические эксперименты, стендап, баскетбольные челленджи, новые открытия и другие мероприятия на четырех площадках. О том, что ждет участников молодежного фестиваля — в материале URA.RU. С 12:00 до 21:00 будeт работать несколько образовательных площадок. На площадке Южно-Уральского аграрного университета гости смогут примерить роль ветеринара, научиться создавать модели на 3D-принтере и познакомиться с агрокоптерами. Рядом расположится точка «Школы 21» с IT-квизами и настольными играми. Челябинский государственный университет подготовил такие интерактивы: химические опыты, физические эксперименты и эковикторину. Любители спорта смогут сдать нормы ГТО на площадке УралГУФК или попробовать себя в роли вратаря. Уральский медицинский колледж научит правильно чистить зубы, оказывать первую помощь и накладывать повязки. С 12:30 в лектории начнутся дискуссии о многообразии языка и традиций народов России, создании бренда напитков Lapochka и мастер-класс по техникам снятия напряжения. В 15:40 ректор ЧелГУ Сергей Таскаев сыграет с гостями в дженгу, а в 16:50 Сбер проведет мастер-класс «Как пройти собеседование». Библиотека «МОСТ» с 14:00 до 18:00 устроит викторины по литературе и науке. В 18:00 Артемий Лебедев проведет лекцию «Как стать плохим дизайнером». Завершит день розыгрыш призов от общества «Знание» в 18:50. Чуть раньше — в 17:00 на сцене зоны появятся пранкеры Вован и Лексус. С 12:00 до 19:00 на главной сцене будет работать открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», где каждый сможет проявить свои творческие способности. Рядом расположится выставка спортивных автомобилей от Уральской Лиги Дрифта — там можно будет не только полюбоваться мощными машинами, но и выиграть призы. Любителей баскетбола ждут эстафеты и конкурсы от «Челбаскета»,, а ценители уличного искусства смогут поучаствовать в граффити-фестивале. В шатре «Люби» с 12:00 до 21:00 будут работать такие интерактивные площадки: С 12:00 до 15:00 Красный Крест проведет викторины о здоровье, а самых активных участников угостят кислородными коктейлями. Для любителей творчества в 13:00 в зоне отдыха пройдет арт-терапия «Рисунок состояния». С 15:00 до 21:00 научат делать фенечки с пожеланиями для особенных детей. В 15:00 можно будет прокачать вокальные навыки на практикуме по голосовым техникам. С 15:00 до 16:00 в шатре «Люби» состоится «Добро.вечеринка» для волонтеров. Далее начнется «Хвостатое дефиле», где можно будет познакомиться с собаками из приютов. В 17:00 на малой сцене и спортивной площадке пройдут соревнования по воркауту, хип-хопу и экстремальным дисциплинам в рамках конкурса «КАРДО». В зонах отдыха состоится йога-практикум, Информационный центр по атомной энергии предложит научные игры и гигантские шашки. А «Моя территория» пригласит семьи на надувной боулинг и гигантские «крестики-нолики». Завершит день концерт «Энергия будущего» (20:00—22:00) с выступлением группы Cream Soda и дефиле от бренда «Друг с Южного Урала». В шатре «Гордись» с 12:00 до 20:00 гостей ждут зрелищные демонстрации. Пожарные покажут скоростное облачение в экипировку и работу гидравлического оборудования, а правоохранители научат основам криминалистики и продемонстрируют приемы рукопашного боя. На площадке здоровья можно пройти экспресс-диагностику организма и поучаствовать в интерактивных играх о ЗОЖ. Поисковый отряд «Клевер» научит ориентированию в лесу и покажет современное поисковое оборудование. Рядом развернется выставка находок с «Вахт Памяти» — подлинные артефакты войны, найденные на полях сражений. Дополнит программу VR-квест, позволяющий перенестись в ключевые моменты военной истории. Кроме того, посетителей ждут встречи с детьми-героями, выставка экипировки и трофеев участников СВО и занятие по управлению БПЛА. В зоне #МЫВМЕСТЕ до 19:00 каждый посетитель сможет внести личный вклад в поддержку бойцов — сплести маскировочную сеть, создать оберег или написать письмо солдату. Также в зоне релакса пройдут творческие мастер-классы по созданию мандал и сеансы ароматерапии. С 12:00 до 21:00 «Движение Первых» представит игру-бродилку «Будь в движении», творческие мастер-классы по росписи картонных домов и музыкальное лото. Наставники проведут тренинги на выявление лидерских качеств, а Совет Первых предложит разгадать тематический кроссворд. Мультимедийные задания проекта «Юннаты Первых» погрузят участников в мир экотуризма. А интеллектуальная игра «Связь поколений» объединит гостей разных возрастов. Они создадут общую фотозону в форме сердца, сыграют в бинго на знакомство и поучаствуют в серии флешмобов. С 12:00 до 18:40 выпускники форумов расскажут, как правильно подать заявку и попасть на желаемое событие. Тест поможет определить подходящий форум, а амбассадоры «Тавриды.Арт» и центра «ШУМ» поделятся личным опытом. Также участники узнают секреты социального проектирования, сыграют в «Грантовое лото», где за минуту нужно придумать идею проекта. Клуб молодых предпринимателей расскажет о возможностях для стартапов в регионе. Российский союз сельской молодежи предложит кроссворды о сельском хозяйстве, викторины по молодежной политике и расскажет о возможностях для самореализации в селах. На «Маркете молодых» можно увидеть бренды, созданные юными бизнесменами. В рамках фестиваля челябинцы смогут поучаствовать в экскурсиях: посетить инновационные компании «СтендАп Инновации» и «Другая медицина», познакомиться с кампусом школы цифровых технологий «Школа 21» и узнать историю театра драмы имени Наума Орлова. В шатре для молодых людей также организуют мастер-классы по народным промыслам, изготовлению значков и браслетов, разговорный клуб на английском и русском, чайную церемонию, тренинги и надувной боулинг. В 17:00 работа площадки завершится выступлением Стендап Клуба Челябинск.