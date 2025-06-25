День молодежи с Cream Soda, Лебедевым и мастер-классами: как пройдет «МОЛФЕСТ» в Челябинске. Афиша

В Челябинске 28 июня пройдет «МОЛФЕСТ» с играми, квестами, граффити-фестивалем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артемий Лебедев в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Екатеринбург , лебедев артемий
Артемий Лебедев расскажет челябинской молодежи о профессии дизайнера Фото:

В День молодежи 28 июня в Челябинске на Площади Революции состоится фестиваль «МОЛФЕСТ». Главными гостями праздника станут дизайнер Артемий Лебедев, группа Cream Soda, комики Вован и Лексус. Гостей же ждут различные мастер-классы, химические и физические эксперименты, стендап, баскетбольные челленджи, новые открытия и другие мероприятия на четырех площадках. О том, что ждет участников молодежного фестиваля — в материале URA.RU.

Зона «Знай»: образование и наука

С 12:00 до 21:00 будeт работать несколько образовательных площадок. На площадке Южно-Уральского аграрного университета гости смогут примерить роль ветеринара, научиться создавать модели на 3D-принтере и познакомиться с агрокоптерами. Рядом расположится точка «Школы 21» с IT-квизами и настольными играми.

Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург
Гостей фестиваля ждут химические и физические опыты
Фото:

Челябинский государственный университет подготовил такие интерактивы: химические опыты, физические эксперименты и эковикторину. Любители спорта смогут сдать нормы ГТО на площадке УралГУФК или попробовать себя в роли вратаря. Уральский медицинский колледж научит правильно чистить зубы, оказывать первую помощь и накладывать повязки.

С 12:30 в лектории начнутся дискуссии о многообразии языка и традиций народов России, создании бренда напитков Lapochka и мастер-класс по техникам снятия напряжения. В 15:40 ректор ЧелГУ Сергей Таскаев сыграет с гостями в дженгу, а в 16:50 Сбер проведет мастер-класс «Как пройти собеседование».

Библиотека «МОСТ» с 14:00 до 18:00 устроит викторины по литературе и науке. В 18:00 Артемий Лебедев проведет лекцию «Как стать плохим дизайнером». Завершит день розыгрыш призов от общества «Знание» в 18:50. Чуть раньше — в 17:00 на сцене зоны появятся пранкеры Вован и Лексус.

Зона «Люби»

Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск
Челябинская баскетбольная команда устроит развлечения для жителей
Фото:

С 12:00 до 19:00 на главной сцене будет работать открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», где каждый сможет проявить свои творческие способности. Рядом расположится выставка спортивных автомобилей от Уральской Лиги Дрифта — там можно будет не только полюбоваться мощными машинами, но и выиграть призы.

Любителей баскетбола ждут эстафеты и конкурсы от «Челбаскета»,, а ценители уличного искусства смогут поучаствовать в граффити-фестивале. В шатре «Люби» с 12:00 до 21:00 будут работать такие интерактивные площадки:

  • «Всероссийское общество инвалидов», которое познакомит с необычными настольными играми — эластиком, кульбутто и джакколо.
  • «Искорка Фонд» предложит деревянные головоломки и мастер-класс по созданию звезд для детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.
  • Волонтеры «Серебряная колея» научат делать сладкие розы и вязаные сердца.
  • Главное управление ветеринарии проведет мастер-класс по изготовлению игрушек для собак — их можно будет забрать или передать в приюты.
  • «Пища Жизни» угостит полезными блюдами и расскажет о благотворительной кухне.
  • «Истории хороших дел» предложат интеллектуальные викторины и испытания на выносливость.

С 12:00 до 15:00 Красный Крест проведет викторины о здоровье, а самых активных участников угостят кислородными коктейлями. Для любителей творчества в 13:00 в зоне отдыха пройдет арт-терапия «Рисунок состояния». С 15:00 до 21:00 научат делать фенечки с пожеланиями для особенных детей. В 15:00 можно будет прокачать вокальные навыки на практикуме по голосовым техникам.

С 15:00 до 16:00 в шатре «Люби» состоится «Добро.вечеринка» для волонтеров. Далее начнется «Хвостатое дефиле», где можно будет познакомиться с собаками из приютов. В 17:00 на малой сцене и спортивной площадке пройдут соревнования по воркауту, хип-хопу и экстремальным дисциплинам в рамках конкурса «КАРДО».

Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург
Концерт известной группы завершит «МОЛФЕСТ»
Фото:

В зонах отдыха состоится йога-практикум, Информационный центр по атомной энергии предложит научные игры и гигантские шашки. А «Моя территория» пригласит семьи на надувной боулинг и гигантские «крестики-нолики».

Завершит день концерт «Энергия будущего» (20:00—22:00) с выступлением группы Cream Soda и дефиле от бренда «Друг с Южного Урала».

Зона «Гордись»

В шатре «Гордись» с 12:00 до 20:00 гостей ждут зрелищные демонстрации. Пожарные покажут скоростное облачение в экипировку и работу гидравлического оборудования, а правоохранители научат основам криминалистики и продемонстрируют приемы рукопашного боя.

Пресс-конференция с Ясиноватой. Челябинск
Для участников устроят квесты виртуальной реальности
Фото:

На площадке здоровья можно пройти экспресс-диагностику организма и поучаствовать в интерактивных играх о ЗОЖ. Поисковый отряд «Клевер» научит ориентированию в лесу и покажет современное поисковое оборудование. Рядом развернется выставка находок с «Вахт Памяти» — подлинные артефакты войны, найденные на полях сражений. Дополнит программу VR-квест, позволяющий перенестись в ключевые моменты военной истории.

Кроме того, посетителей ждут встречи с детьми-героями, выставка экипировки и трофеев участников СВО и занятие по управлению БПЛА. В зоне #МЫВМЕСТЕ до 19:00 каждый посетитель сможет внести личный вклад в поддержку бойцов — сплести маскировочную сеть, создать оберег или написать письмо солдату. Также в зоне релакса пройдут творческие мастер-классы по созданию мандал и сеансы ароматерапии.

Зона «Приумножай»

Визит Артема Жоги в Уральский институт управления, открытие фотовыставки "Аллея героев" и встреча с активом "Движения первых". Екатеринбург
Детям из «Движения Первых» также торжественно вручат паспорта
Фото:

С 12:00 до 21:00 «Движение Первых» представит игру-бродилку «Будь в движении», творческие мастер-классы по росписи картонных домов и музыкальное лото. Наставники проведут тренинги на выявление лидерских качеств, а Совет Первых предложит разгадать тематический кроссворд.

Мультимедийные задания проекта «Юннаты Первых» погрузят участников в мир экотуризма. А интеллектуальная игра «Связь поколений» объединит гостей разных возрастов. Они создадут общую фотозону в форме сердца, сыграют в бинго на знакомство и поучаствуют в серии флешмобов.

С 12:00 до 18:40 выпускники форумов расскажут, как правильно подать заявку и попасть на желаемое событие. Тест поможет определить подходящий форум, а амбассадоры «Тавриды.Арт» и центра «ШУМ» поделятся личным опытом. Также участники узнают секреты социального проектирования, сыграют в «Грантовое лото», где за минуту нужно придумать идею проекта.

Клуб молодых предпринимателей расскажет о возможностях для стартапов в регионе. Российский союз сельской молодежи предложит кроссворды о сельском хозяйстве, викторины по молодежной политике и расскажет о возможностях для самореализации в селах. На «Маркете молодых» можно увидеть бренды, созданные юными бизнесменами.

Весенний день. Челябинск
Экскурсоводы расскажут об истории театра, познакомят с скульптурами Авакяна и покажут предметы и документы, хранящиеся в театре с XX века
Фото:

В рамках фестиваля челябинцы смогут поучаствовать в экскурсиях: посетить инновационные компании «СтендАп Инновации» и «Другая медицина», познакомиться с кампусом школы цифровых технологий «Школа 21» и узнать историю театра драмы имени Наума Орлова.

В шатре для молодых людей также организуют мастер-классы по народным промыслам, изготовлению значков и браслетов, разговорный клуб на английском и русском, чайную церемонию, тренинги и надувной боулинг. В 17:00 работа площадки завершится выступлением Стендап Клуба Челябинск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День молодежи 28 июня в Челябинске на Площади Революции состоится фестиваль «МОЛФЕСТ». Главными гостями праздника станут дизайнер Артемий Лебедев, группа Cream Soda, комики Вован и Лексус. Гостей же ждут различные мастер-классы, химические и физические эксперименты, стендап, баскетбольные челленджи, новые открытия и другие мероприятия на четырех площадках. О том, что ждет участников молодежного фестиваля — в материале URA.RU. С 12:00 до 21:00 будeт работать несколько образовательных площадок. На площадке Южно-Уральского аграрного университета гости смогут примерить роль ветеринара, научиться создавать модели на 3D-принтере и познакомиться с агрокоптерами. Рядом расположится точка «Школы 21» с IT-квизами и настольными играми. Челябинский государственный университет подготовил такие интерактивы: химические опыты, физические эксперименты и эковикторину. Любители спорта смогут сдать нормы ГТО на площадке УралГУФК или попробовать себя в роли вратаря. Уральский медицинский колледж научит правильно чистить зубы, оказывать первую помощь и накладывать повязки. С 12:30 в лектории начнутся дискуссии о многообразии языка и традиций народов России, создании бренда напитков Lapochka и мастер-класс по техникам снятия напряжения. В 15:40 ректор ЧелГУ Сергей Таскаев сыграет с гостями в дженгу, а в 16:50 Сбер проведет мастер-класс «Как пройти собеседование». Библиотека «МОСТ» с 14:00 до 18:00 устроит викторины по литературе и науке. В 18:00 Артемий Лебедев проведет лекцию «Как стать плохим дизайнером». Завершит день розыгрыш призов от общества «Знание» в 18:50. Чуть раньше — в 17:00 на сцене зоны появятся пранкеры Вован и Лексус. С 12:00 до 19:00 на главной сцене будет работать открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», где каждый сможет проявить свои творческие способности. Рядом расположится выставка спортивных автомобилей от Уральской Лиги Дрифта — там можно будет не только полюбоваться мощными машинами, но и выиграть призы. Любителей баскетбола ждут эстафеты и конкурсы от «Челбаскета»,, а ценители уличного искусства смогут поучаствовать в граффити-фестивале. В шатре «Люби» с 12:00 до 21:00 будут работать такие интерактивные площадки: С 12:00 до 15:00 Красный Крест проведет викторины о здоровье, а самых активных участников угостят кислородными коктейлями. Для любителей творчества в 13:00 в зоне отдыха пройдет арт-терапия «Рисунок состояния». С 15:00 до 21:00 научат делать фенечки с пожеланиями для особенных детей. В 15:00 можно будет прокачать вокальные навыки на практикуме по голосовым техникам. С 15:00 до 16:00 в шатре «Люби» состоится «Добро.вечеринка» для волонтеров. Далее начнется «Хвостатое дефиле», где можно будет познакомиться с собаками из приютов. В 17:00 на малой сцене и спортивной площадке пройдут соревнования по воркауту, хип-хопу и экстремальным дисциплинам в рамках конкурса «КАРДО». В зонах отдыха состоится йога-практикум, Информационный центр по атомной энергии предложит научные игры и гигантские шашки. А «Моя территория» пригласит семьи на надувной боулинг и гигантские «крестики-нолики». Завершит день концерт «Энергия будущего» (20:00—22:00) с выступлением группы Cream Soda и дефиле от бренда «Друг с Южного Урала». В шатре «Гордись» с 12:00 до 20:00 гостей ждут зрелищные демонстрации. Пожарные покажут скоростное облачение в экипировку и работу гидравлического оборудования, а правоохранители научат основам криминалистики и продемонстрируют приемы рукопашного боя. На площадке здоровья можно пройти экспресс-диагностику организма и поучаствовать в интерактивных играх о ЗОЖ. Поисковый отряд «Клевер» научит ориентированию в лесу и покажет современное поисковое оборудование. Рядом развернется выставка находок с «Вахт Памяти» — подлинные артефакты войны, найденные на полях сражений. Дополнит программу VR-квест, позволяющий перенестись в ключевые моменты военной истории. Кроме того, посетителей ждут встречи с детьми-героями, выставка экипировки и трофеев участников СВО и занятие по управлению БПЛА. В зоне #МЫВМЕСТЕ до 19:00 каждый посетитель сможет внести личный вклад в поддержку бойцов — сплести маскировочную сеть, создать оберег или написать письмо солдату. Также в зоне релакса пройдут творческие мастер-классы по созданию мандал и сеансы ароматерапии. С 12:00 до 21:00 «Движение Первых» представит игру-бродилку «Будь в движении», творческие мастер-классы по росписи картонных домов и музыкальное лото. Наставники проведут тренинги на выявление лидерских качеств, а Совет Первых предложит разгадать тематический кроссворд. Мультимедийные задания проекта «Юннаты Первых» погрузят участников в мир экотуризма. А интеллектуальная игра «Связь поколений» объединит гостей разных возрастов. Они создадут общую фотозону в форме сердца, сыграют в бинго на знакомство и поучаствуют в серии флешмобов. С 12:00 до 18:40 выпускники форумов расскажут, как правильно подать заявку и попасть на желаемое событие. Тест поможет определить подходящий форум, а амбассадоры «Тавриды.Арт» и центра «ШУМ» поделятся личным опытом. Также участники узнают секреты социального проектирования, сыграют в «Грантовое лото», где за минуту нужно придумать идею проекта. Клуб молодых предпринимателей расскажет о возможностях для стартапов в регионе. Российский союз сельской молодежи предложит кроссворды о сельском хозяйстве, викторины по молодежной политике и расскажет о возможностях для самореализации в селах. На «Маркете молодых» можно увидеть бренды, созданные юными бизнесменами. В рамках фестиваля челябинцы смогут поучаствовать в экскурсиях: посетить инновационные компании «СтендАп Инновации» и «Другая медицина», познакомиться с кампусом школы цифровых технологий «Школа 21» и узнать историю театра драмы имени Наума Орлова. В шатре для молодых людей также организуют мастер-классы по народным промыслам, изготовлению значков и браслетов, разговорный клуб на английском и русском, чайную церемонию, тренинги и надувной боулинг. В 17:00 работа площадки завершится выступлением Стендап Клуба Челябинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...