24 июня 2025

На выборах пермского губернатора появилась первая интрига

«Коммунисты России» выдвинули кандидата на выборы пермского губернатора
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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, коммунисты россии, малинкович сергей
Сергей Малинкович пояснил, что Прикамье всегда было для него особой территорией Фото:

Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул кандидата на выборы губернатора Пермского края. Информация об этом содержится на сайте партии, но без уточнения фамилии претендента.

«Делегаты выдвинули кандидатов в депутаты законодательных собраний Белгородской и Костромской областей, кандидата в губернаторы Пермского края, кандидатов в депутаты городской думы Ростова. Затем собравшиеся обсудят политические вопросы», — говорится в сообщении.

Председатель ЦК партии Сергей Малинкович сообщил, что это принципиальная позиция «Коммунистов России»: до подачи документов в избирком они ничего не комментируют. Сейчас специалисты готовят соответствующий пакет. Малинкович пояснил, что это точно не он. «Фигура, связанная с Уральским федеральным округом», — добавил бывший кандидат в президенты РФ.

У «Коммунистов России» — особое отношение к Пермскому краю. Партия здесь освобождена от сбора подписей. А для Малинковича Прикамье, по его словам, это «отдельная история». В коне 80-х он неоднократно участвовал в коммунарских сменах, которые проходили в Перми. Это такая идеологизированная часть пионерского движения, которая пыталась сопротивляться перестройке. «Ребят воспитывали в революционном романтизме, патриотизме, верности СССР. Я всегда как руководитель партии уделял региону особое внимание», — пояснил он. Раннее URA.RU рассказывало, что на выборы главы Пермского края выдвинулось шесть человек.

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Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул кандидата на выборы губернатора Пермского края. Информация об этом содержится на сайте партии, но без уточнения фамилии претендента. «Делегаты выдвинули кандидатов в депутаты законодательных собраний Белгородской и Костромской областей, кандидата в губернаторы Пермского края, кандидатов в депутаты городской думы Ростова. Затем собравшиеся обсудят политические вопросы», — говорится в сообщении. Председатель ЦК партии Сергей Малинкович сообщил, что это принципиальная позиция «Коммунистов России»: до подачи документов в избирком они ничего не комментируют. Сейчас специалисты готовят соответствующий пакет. Малинкович пояснил, что это точно не он. «Фигура, связанная с Уральским федеральным округом», — добавил бывший кандидат в президенты РФ. У «Коммунистов России» — особое отношение к Пермскому краю. Партия здесь освобождена от сбора подписей. А для Малинковича Прикамье, по его словам, это «отдельная история». В коне 80-х он неоднократно участвовал в коммунарских сменах, которые проходили в Перми. Это такая идеологизированная часть пионерского движения, которая пыталась сопротивляться перестройке. «Ребят воспитывали в революционном романтизме, патриотизме, верности СССР. Я всегда как руководитель партии уделял региону особое внимание», — пояснил он. Раннее URA.RU рассказывало, что на выборы главы Пермского края выдвинулось шесть человек.
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