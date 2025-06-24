На выборах пермского губернатора появилась первая интрига

«Коммунисты России» выдвинули кандидата на выборы пермского губернатора

25 июня 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сергей Малинкович пояснил, что Прикамье всегда было для него особой территорией Фото: Роман Наумов © URA.RU Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул кандидата на выборы губернатора Пермского края. Информация об этом содержится на сайте партии, но без уточнения фамилии претендента. «Делегаты выдвинули кандидатов в депутаты законодательных собраний Белгородской и Костромской областей, кандидата в губернаторы Пермского края, кандидатов в депутаты городской думы Ростова. Затем собравшиеся обсудят политические вопросы», — говорится в сообщении. Председатель ЦК партии Сергей Малинкович сообщил, что это принципиальная позиция «Коммунистов России»: до подачи документов в избирком они ничего не комментируют. Сейчас специалисты готовят соответствующий пакет. Малинкович пояснил, что это точно не он. «Фигура, связанная с Уральским федеральным округом», — добавил бывший кандидат в президенты РФ. У «Коммунистов России» — особое отношение к Пермскому краю. Партия здесь освобождена от сбора подписей. А для Малинковича Прикамье, по его словам, это «отдельная история». В коне 80-х он неоднократно участвовал в коммунарских сменах, которые проходили в Перми. Это такая идеологизированная часть пионерского движения, которая пыталась сопротивляться перестройке. «Ребят воспитывали в революционном романтизме, патриотизме, верности СССР. Я всегда как руководитель партии уделял региону особое внимание», — пояснил он. Раннее URA.RU рассказывало, что на выборы главы Пермского края выдвинулось шесть человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул кандидата на выборы губернатора Пермского края. Информация об этом содержится на сайте партии, но без уточнения фамилии претендента. «Делегаты выдвинули кандидатов в депутаты законодательных собраний Белгородской и Костромской областей, кандидата в губернаторы Пермского края, кандидатов в депутаты городской думы Ростова. Затем собравшиеся обсудят политические вопросы», — говорится в сообщении. Председатель ЦК партии Сергей Малинкович сообщил, что это принципиальная позиция «Коммунистов России»: до подачи документов в избирком они ничего не комментируют. Сейчас специалисты готовят соответствующий пакет. Малинкович пояснил, что это точно не он. «Фигура, связанная с Уральским федеральным округом», — добавил бывший кандидат в президенты РФ. У «Коммунистов России» — особое отношение к Пермскому краю. Партия здесь освобождена от сбора подписей. А для Малинковича Прикамье, по его словам, это «отдельная история». В коне 80-х он неоднократно участвовал в коммунарских сменах, которые проходили в Перми. Это такая идеологизированная часть пионерского движения, которая пыталась сопротивляться перестройке. «Ребят воспитывали в революционном романтизме, патриотизме, верности СССР. Я всегда как руководитель партии уделял региону особое внимание», — пояснил он. Раннее URA.RU рассказывало, что на выборы главы Пермского края выдвинулось шесть человек.