Туристы не едут в санатории Свердловской области

Количество гостей в санаториях Свердловской области сократилось на 2,2% по итогам января-апреля 2025 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе портала для бронирования путевок «Санатории России».
Регион занял третье место по количеству отдыхающих — 33 тысячи человек. Однако эти данные демонстрируют отрицательную динамику (-2,2%). Прирост гостей в УрФО получили лишь санатории Тюменской и Челябинской областей.
Несмотря на убыль туристов в некоторых регионах, округ, напротив, показал самый высокий процент роста. Количество гостей выросло с 132 тысяч в 2024 году до 138 тысяч в 2025 году (+4,1%).
По словам аналитиков, наибольший прирост числа гостей зафиксирован в регионах, которые активно инвестируют в развитие инфраструктуры, а цены — конкурентоспособны. «Это свидетельствует о том, что потребители становятся более чувствительными к соотношению цены и качества», — отмечают эксперты.
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