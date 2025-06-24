24 июня 2025

Туристы не едут в санатории Свердловской области

Количество туристов в санаториях Свердловской области сократилось на 2,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Санатории Свердловской области заняли третью строчку по популярности в округе
Санатории Свердловской области заняли третью строчку по популярности в округе Фото:

Количество гостей в санаториях Свердловской области сократилось на 2,2% по итогам января-апреля 2025 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе портала для бронирования путевок «Санатории России».

Регион занял третье место по количеству отдыхающих — 33 тысячи человек. Однако эти данные демонстрируют отрицательную динамику (-2,2%). Прирост гостей в УрФО получили лишь санатории Тюменской и Челябинской областей.

Несмотря на убыль туристов в некоторых регионах, округ, напротив, показал самый высокий процент роста. Количество гостей выросло с 132 тысяч в 2024 году до 138 тысяч в 2025 году (+4,1%).

По словам аналитиков, наибольший прирост числа гостей зафиксирован в регионах, которые активно инвестируют в развитие инфраструктуры, а цены — конкурентоспособны. «Это свидетельствует о том, что потребители становятся более чувствительными к соотношению цены и качества», — отмечают эксперты.

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Количество гостей в санаториях Свердловской области сократилось на 2,2% по итогам января-апреля 2025 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе портала для бронирования путевок «Санатории России». Регион занял третье место по количеству отдыхающих — 33 тысячи человек. Однако эти данные демонстрируют отрицательную динамику (-2,2%). Прирост гостей в УрФО получили лишь санатории Тюменской и Челябинской областей. Несмотря на убыль туристов в некоторых регионах, округ, напротив, показал самый высокий процент роста. Количество гостей выросло с 132 тысяч в 2024 году до 138 тысяч в 2025 году (+4,1%). По словам аналитиков, наибольший прирост числа гостей зафиксирован в регионах, которые активно инвестируют в развитие инфраструктуры, а цены — конкурентоспособны. «Это свидетельствует о том, что потребители становятся более чувствительными к соотношению цены и качества», — отмечают эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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