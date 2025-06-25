Задержан госсекретарь Дагестана и основатель ФК «Анжи» Магомедов

Госсекретарь Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султан Магомедов, его родственники и коллеги были задержаны в рамках уголовного дела о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, задержания прошли при участии сотрудников центрального аппарата ФСБ и регионального управления спецслужбы. «Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации <...> Предприятие будут возвращать в государственную собственность», — приводит «Коммерсантъ» слова источника в правоохранительных органах. Он добавил, что в доме Магомед-Султана Магомедова ведется юридическое оформление задержания, силовики изымают крупные суммы наличных денег.
По информации источника, утром силовые структуры провели обыски более чем по 50 адресам, в том числе московским, связанным с Магомедовым, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт». Руководителем «МСБ Холдинг» значится сын госсекретаря — депутат Народного собрания республики и руководитель Штаба общественной поддержки в Дагестане Магомед Магомедов. Уголовное дело связано с незаконной приватизацией «Дагнефтебазы» и последующей легализацией доходов с нее. Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры провели обыски также в кабинете Магомедова.
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