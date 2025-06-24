Душевнобольной зарезал свердловчанку, его задержали через 27 лет

25 июня 2025 в 13:52 Размер текста - 17 +

Следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские силовики раскрыли убийство женщины 27-летней давности. Подозреваемым стал мужчина, который проходит лечение в психиатрической больнице. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службах силовых структур региона. По версии следствия, 64-летнюю жительницу Богдановича нашли мертвой вечером 27 июля 1998 года. Предположительно, ее зарезали. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. «В этом году материалы дела были тщательно проанализированы. В качестве вещдоков в деле имелись дактопленки с изъятыми на месте происшествия следами пальцев рук. После проверки было установлено, что отпечатки совпадают со следами пальцев рук мужчины, 1958 года рождения», — отметили в СУ СКР по Свердловской области. Оказалось, что фигурант в «девяностые» совершил убийства и разбойные нападения в Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. В 2001-м он попал в психбольницу, поскольку был признан невменяемым. «Он признал свою причастность к произошедшему [убийству]. Пояснил, что причинил смерть женщине с целью хищения ее имущества. В настоящее время следователи продолжают выполнять необходимые следственные мероприятия дял установления всех обстоятельств случившегося», — заключили в СКР. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых: «Оперативное сопровождение по данному уголовному делу, уходящему своими корнями в „лихие девяностые“, оказывают сотрудники уголовного розыска ОМВД „Богдановичский“. Сыщики совместно с нашими коллегами из СК выезжали в другой регион для проведения с фигурантом следственных мероприятий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские силовики раскрыли убийство женщины 27-летней давности. Подозреваемым стал мужчина, который проходит лечение в психиатрической больнице. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службах силовых структур региона. По версии следствия, 64-летнюю жительницу Богдановича нашли мертвой вечером 27 июля 1998 года. Предположительно, ее зарезали. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. «В этом году материалы дела были тщательно проанализированы. В качестве вещдоков в деле имелись дактопленки с изъятыми на месте происшествия следами пальцев рук. После проверки было установлено, что отпечатки совпадают со следами пальцев рук мужчины, 1958 года рождения», — отметили в СУ СКР по Свердловской области. Оказалось, что фигурант в «девяностые» совершил убийства и разбойные нападения в Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. В 2001-м он попал в психбольницу, поскольку был признан невменяемым. «Он признал свою причастность к произошедшему [убийству]. Пояснил, что причинил смерть женщине с целью хищения ее имущества. В настоящее время следователи продолжают выполнять необходимые следственные мероприятия дял установления всех обстоятельств случившегося», — заключили в СКР. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых: «Оперативное сопровождение по данному уголовному делу, уходящему своими корнями в „лихие девяностые“, оказывают сотрудники уголовного розыска ОМВД „Богдановичский“. Сыщики совместно с нашими коллегами из СК выезжали в другой регион для проведения с фигурантом следственных мероприятий».