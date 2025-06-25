В администрации главы Дагестана дали официальный комментарий по задержанию Магомедова

Администрация главы Дагестана: задержание Магомедова осуществляется по закону
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Задержание Магомедова осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством
Задержание Магомедова осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Фото:
новость из сюжета
Обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дегестана Магомедова

Действия силовых структур в отношении главы Республики Дагестан и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, одного из высокопоставленных чиновников республики, осуществляются строго в рамках закона. Об этом сообщила администрация главы региона. 

«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством» — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. Региональные власти заявили о полной открытости для взаимодействия с федеральными структурами и подчеркнули, что оказывают следственным органам всю необходимую помощь для проведения объективного и беспристрастного расследования.

Кроме того, власти призвали журналистов и пользователей социальных сетей воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять непроверенные сведения. В администрации напомнили, что вся официальная информация будет поступать по мере продвижения следствия, а любые слухи и домыслы могут лишь навредить ходу расследования и правопорядку в регионе.

Ранее стало известно об обысках у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. Было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Позже появились сообщения о его задержании

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Действия силовых структур в отношении главы Республики Дагестан и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, одного из высокопоставленных чиновников республики, осуществляются строго в рамках закона. Об этом сообщила администрация главы региона.  «Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством» — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. Региональные власти заявили о полной открытости для взаимодействия с федеральными структурами и подчеркнули, что оказывают следственным органам всю необходимую помощь для проведения объективного и беспристрастного расследования. Кроме того, власти призвали журналистов и пользователей социальных сетей воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять непроверенные сведения. В администрации напомнили, что вся официальная информация будет поступать по мере продвижения следствия, а любые слухи и домыслы могут лишь навредить ходу расследования и правопорядку в регионе. Ранее стало известно об обысках у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. Было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Позже появились сообщения о его задержании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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