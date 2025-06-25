В администрации главы Дагестана дали официальный комментарий по задержанию Магомедова

Действия силовых структур в отношении главы Республики Дагестан и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, одного из высокопоставленных чиновников республики, осуществляются строго в рамках закона. Об этом сообщила администрация главы региона.
«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством» — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. Региональные власти заявили о полной открытости для взаимодействия с федеральными структурами и подчеркнули, что оказывают следственным органам всю необходимую помощь для проведения объективного и беспристрастного расследования.
Кроме того, власти призвали журналистов и пользователей социальных сетей воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять непроверенные сведения. В администрации напомнили, что вся официальная информация будет поступать по мере продвижения следствия, а любые слухи и домыслы могут лишь навредить ходу расследования и правопорядку в регионе.
Ранее стало известно об обысках у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. Было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Позже появились сообщения о его задержании.
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