Путин наградил актера Вержбицкого орденом за заслуги в культуре

Президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Виктору Вержбицкому государственную награду за вклад в развитие культуры. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Вержбицкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Виктор Вержбицкий известен зрителям по многочисленным ролям в театре и кино, включая участие в фильмах Тимура Бекмамбетова и сотрудничество с ведущими московскими сценами.
В 2007 году Сергей Вержбицкий сыграл одиннадцатого присяжного в фильме Никиты Михалкова «12». В его профессиональном портфолио числится свыше ста киноролей. Среди наиболее известных работ актера — участие в таких проектах, как «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Наша Russia: Яйца судьбы», «Елки 2», «Адмиралъ» и «Бедная Настя».
Помимо Вержбицкого, президент также отметил ряд других деятелей искусства. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Медалей «За труды в культуре и искусстве» были удостоены артисты Московского государственного академического симфонического оркестра Василий Демидов и Алексей Мазур.
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