Путин наградил актера Вержбицкого орденом за заслуги в культуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подписал указы о награждении
Путин подписал указы о награждении Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Виктору Вержбицкому государственную награду за вклад в развитие культуры. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Вержбицкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Виктор Вержбицкий известен зрителям по многочисленным ролям в театре и кино, включая участие в фильмах Тимура Бекмамбетова и сотрудничество с ведущими московскими сценами.

В 2007 году Сергей Вержбицкий сыграл одиннадцатого присяжного в фильме Никиты Михалкова «12». В его профессиональном портфолио числится свыше ста киноролей. Среди наиболее известных работ актера — участие в таких проектах, как «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Наша Russia: Яйца судьбы», «Елки 2», «Адмиралъ» и «Бедная Настя».

Помимо Вержбицкого, президент также отметил ряд других деятелей искусства. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Медалей «За труды в культуре и искусстве» были удостоены артисты Московского государственного академического симфонического оркестра Василий Демидов и Алексей Мазур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Виктору Вержбицкому государственную награду за вклад в развитие культуры. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Вержбицкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Виктор Вержбицкий известен зрителям по многочисленным ролям в театре и кино, включая участие в фильмах Тимура Бекмамбетова и сотрудничество с ведущими московскими сценами. В 2007 году Сергей Вержбицкий сыграл одиннадцатого присяжного в фильме Никиты Михалкова «12». В его профессиональном портфолио числится свыше ста киноролей. Среди наиболее известных работ актера — участие в таких проектах, как «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Наша Russia: Яйца судьбы», «Елки 2», «Адмиралъ» и «Бедная Настя». Помимо Вержбицкого, президент также отметил ряд других деятелей искусства. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Медалей «За труды в культуре и искусстве» были удостоены артисты Московского государственного академического симфонического оркестра Василий Демидов и Алексей Мазур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...