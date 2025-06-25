В Кремле оправдали выход Ирана из МАГАТЭ

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Россия поддерживает регулярные контакты с Тегераном
Россия поддерживает регулярные контакты с Тегераном Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Решение парламента Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало прямым следствием недавних событий, связанных с ударами по иранским ядерным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, решение парламента Ирана о приостановке работы с МАГАТЭ связано с беспрецедентными атаками на объекты ядерной инфраструктуры страны. В Тегеране считают, что такие действия нанесли серьезный удар по репутации международных институтов.

В Кремле подчеркнули, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у мирового сообщества. Россия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает регулярные контакты с Тегераном.

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Решение парламента Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало прямым следствием недавних событий, связанных с ударами по иранским ядерным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, решение парламента Ирана о приостановке работы с МАГАТЭ связано с беспрецедентными атаками на объекты ядерной инфраструктуры страны. В Тегеране считают, что такие действия нанесли серьезный удар по репутации международных институтов. В Кремле подчеркнули, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у мирового сообщества. Россия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает регулярные контакты с Тегераном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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