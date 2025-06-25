В Кремле оправдали выход Ирана из МАГАТЭ

Решение парламента Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стало прямым следствием недавних событий, связанных с ударами по иранским ядерным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, решение парламента Ирана о приостановке работы с МАГАТЭ связано с беспрецедентными атаками на объекты ядерной инфраструктуры страны. В Тегеране считают, что такие действия нанесли серьезный удар по репутации международных институтов.
В Кремле подчеркнули, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у мирового сообщества. Россия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает регулярные контакты с Тегераном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.