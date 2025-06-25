Челябинцам рассказали, каких многоэтажек в мегаполисе больше всего

В Челябинске преобладают панельные жилые здания, построенные в советское время. При этом самые популярные — дома 97 серии различных модификаций — их в городе более 500, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«Самая популярная 97 серия многоэтажных домов была разработана в 1970-х годах специально для регионов с суровым климатом. Она отличается улучшенной теплоизоляцией и характерными для того времени планировками. Дома этой серии, преимущественно девятиэтажные панельные здания с квартирами небольшой площади, но с функциональной планировкой», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске больше всего домов 97 серии. Они находятся в Курчатовском и Калининском районах. В среднем квадратный метр в таких квартирах продается по 104 000 и 103 000 рублей соответственно.
Второе место в рейтинге по распространенности занимают дома 121 серии, построенные в 1980-х годах, и их модификации. В Челябинске таких зданий около 300. В основном они расположены в Тракторозаводском районе. Из преимуществ таких домов — улучшенная планировка по сравнению с 97 серией и просторные кухни. Их средняя стоимость — 88 000 рублей за квадрат.
Также в городе популярны дома серии 1-464С и ее модификации. Панельные пятиэтажки в основном представлены в Ленинском районе — они были построены в 1960-70-е годы. Сейчас дома этой серии — самые доступные в городе, они продаются по 86 тысяч рублей за квадратный метр.
На четвертом месте в городе — дома серии ТКБУ-1. В Челябинске около ста таких панельных многоэтажек. В основном они находятся в Советском районе. В среднем квартиры там продаются по 106 000 рублей за квадратный метр.
Завершают рейтинг дома серии 1-447С, расположенные преимущественно в Центральном районе. Эта серия представлена кирпичными жилыми зданиями, построенными в 1960-х годах. Они ценятся за прочность конструкций, хорошую звукоизоляцию и высокие потолки. Их стоимость — самая высокая по городу на вторичном рынке — 127 000 рублей за квадрат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!