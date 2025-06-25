Жога раскрыл, кого везет на патриотический форум в Ельцин Центр

На форум «Патриоты Урала» полпреда Жоги приедут Герои России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жога проводил патриотический форум в Верхней Пышме и Миассе
Жога проводил патриотический форум в Верхней Пышме и Миассе Фото:

Гостями форума «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, станут представитель Минобороны, Герои России, в их числе военкор Евгений Поддубный, и другие. Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога в своем telegram-канале.

«Мы пригласили людей, которым действительно есть что сказать. Три Героя России — Олег Касков, Сергей Воронин и мой хороший друг, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный; глава департамента психологической работы Минобороны Валентина Барабанщикова; атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Владимирович Кузнецов; руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева; эксперты Мастерской новых медиа и много других», — следует из поста.

По его словам, главными темами форума станут психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам СВО и их близким, военная журналистика и патриотическое воспитание молодежи. «Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими», — отметил полпред.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гостями форума «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, станут представитель Минобороны, Герои России, в их числе военкор Евгений Поддубный, и другие. Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога в своем telegram-канале. «Мы пригласили людей, которым действительно есть что сказать. Три Героя России — Олег Касков, Сергей Воронин и мой хороший друг, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный; глава департамента психологической работы Минобороны Валентина Барабанщикова; атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Владимирович Кузнецов; руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева; эксперты Мастерской новых медиа и много других», — следует из поста. По его словам, главными темами форума станут психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам СВО и их близким, военная журналистика и патриотическое воспитание молодежи. «Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими», — отметил полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...