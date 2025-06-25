Жога раскрыл, кого везет на патриотический форум в Ельцин Центр

Гостями форума «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, станут представитель Минобороны, Герои России, в их числе военкор Евгений Поддубный, и другие. Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога в своем telegram-канале.
«Мы пригласили людей, которым действительно есть что сказать. Три Героя России — Олег Касков, Сергей Воронин и мой хороший друг, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный; глава департамента психологической работы Минобороны Валентина Барабанщикова; атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Владимирович Кузнецов; руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева; эксперты Мастерской новых медиа и много других», — следует из поста.
По его словам, главными темами форума станут психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам СВО и их близким, военная журналистика и патриотическое воспитание молодежи. «Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими», — отметил полпред.
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