Полпред Жога проведет главный патриотический форум Урала в Ельцин Центре

Участники форума «Патриоты Урала» соберутся в Ельцин Центре, чтобы обсудить, как проходит реабилитация участников спецоперации, а бойцы работают с молодежью. Мероприятие пройдет 27 июня, рассказал полпред президента России в УрФО Артем Жога.
«Третий форум, как и два предыдущих, пройдет в городе трудовой доблести. Это не просто традиция, а символ преемственности и уважения к истории нашего округа. На форуме 27 июня мы детально рассмотрим три направления, что позволит обменяться опытом и выстроить планы по помощи участникам СВО», — подчеркнул Жога.
Всего будет затронуто три темы. Первая — участие ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи, вторая — реабилитации участников СВО, третья — военная журналистика. Завершится форум пленарной сессией с полпредом. «Итоговое мероприятие закрепит обсуждаемые вопросы и определит дальнейшие шаги по развитию направлений, предложенных на форуме», — пояснила пресс-служба полпредства.
На встрече с редакторами ведущих изданий Екатеринбурга Жога заявлял, что планирует собрать волонтеров СВО в Ельцин Центре. Полпред анонсировал, что волонтерские организации и неравнодушные люди встретятся в одном месте, чтобы озвучить свои проблемы. Первые два форума проходили в Верхней Пышме и Миассе.
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