Суд вынес приговор кураторам наркобизнеса в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) суд вынес приговор паре из Краснодарского края, занимавшейся распространением наркотиков. Мужчине и женщине назначили по 14 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штрафы в размере миллиона рублей, сообщила URA.RU пресс-служба окружной прокуратуры.
«Подсудимые, являясь кураторами, дистанционно осуществляли руководство „закладчиками“, распределяя между ними наркотические средства, предназначенные для распространения. В октябре 2021 года преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограммов наркотических средств», — говорится в сообщении.
Осужденные входили в группировку, которая занималась продажей наркотиков не только в Югре, но и в Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Челябинской, Омской областях. «Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.
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