24 июня 2025

Пермские ученые откроют новый туристический маршрут

ПГНИУ: 40 ученых отправятся исследовать уникальную зону на севере Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники экспедиции пройдут маршрут протяженностью 80 километров вдоль реки Колвы
Участники экспедиции пройдут маршрут протяженностью 80 километров вдоль реки Колвы Фото:

Сорок исследователей примут участие в комплексной экспедиции, направленной на всестороннее изучение долины реки Колвы, расположенной в Чердынском городском округе (Пермский край). Начало экспедиции запланировано на 28 июля, а продолжительность работ составит несколько недель.

«Участники экспедиции пройдут маршрут протяженностью 80 километров вдоль реки Колвы — от бывшей деревни Талово до места впадения Колвы в реку Березовую. В проекте задействованы представители Русского географического общества, сотрудники Пермского государственного университета, научные работники институтов Российской академии наук, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии», — сообщает пресс-служба ПГНИУ в telegram-канале. 

Перед учеными стоит задача выявить и задокументировать новые исторические сведения, а также подробно изучить биологические, экологические, географические и геологические особенности данной территории. По итогам экспедиции планируется разработать рекомендации по созданию нового туристско-рекреационного маршрута, а также подготовить научное обоснование для организации практических стажировок студентов из России и стран БРИКС. Дополнительно будет собран пакет документов для придания части территории статуса особо охраняемой природной зоны.

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Сорок исследователей примут участие в комплексной экспедиции, направленной на всестороннее изучение долины реки Колвы, расположенной в Чердынском городском округе (Пермский край). Начало экспедиции запланировано на 28 июля, а продолжительность работ составит несколько недель. «Участники экспедиции пройдут маршрут протяженностью 80 километров вдоль реки Колвы — от бывшей деревни Талово до места впадения Колвы в реку Березовую. В проекте задействованы представители Русского географического общества, сотрудники Пермского государственного университета, научные работники институтов Российской академии наук, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии», — сообщает пресс-служба ПГНИУ в telegram-канале.  Перед учеными стоит задача выявить и задокументировать новые исторические сведения, а также подробно изучить биологические, экологические, географические и геологические особенности данной территории. По итогам экспедиции планируется разработать рекомендации по созданию нового туристско-рекреационного маршрута, а также подготовить научное обоснование для организации практических стажировок студентов из России и стран БРИКС. Дополнительно будет собран пакет документов для придания части территории статуса особо охраняемой природной зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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