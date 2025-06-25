Ректор ЧелГУ рассказал о возвращении к специалитету и «галлюцинациях» нейросети — часть 1

Ректор ЧелГУ объяснил риск искусственного интеллекта без критического мышления

26 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сергей Таскаев: Образовательные программы ежегодно пересматриваются — это обычная практика Пресс-служба ЧелГУ Система высшего образования России накануне больших перемен. От устоявшейся в последние десятилетия системы «бакалавриат-магистратура» высшая школа возвращается к специалитету. И это — на фоне непрерывного совершенствования образовательных программ, в которых все большую роль играют информационные технологии и искусственный интеллект. Но все ли процессы и проекты можно доверять нейросети, и как добиться от нее максимально корректной и эффективной работы. Об этом — в интервью URA.RU ректора Челябинского государственного университета, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева. — Сергей Валерьевич, почему же решено отказаться от системы «бакалавриат-магистратура» и создать нечто новое? Она не удовлетворяла нынешним рыночным реалиям или не устраивала работодателей? — На самом деле лучшая система была реализована в Советском Союзе. Конечно, у нее были минусы, например, связанные с академической мобильностью: советское образование было очень тяжело верифицировать за рубежом в случае отъезда за границу. А вот внедренные в России элементы болонской системы помогали найти квалифицированную работу за рубежом, получив образование в Российской Федерации. Полученный в РФ документ показывал, что вы можете работать, к примеру, врачом, или инженером, или химиком, или кем-то еще. Большая часть студентов ЧелГУ обучается по классическим специальностям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Так получается, что эти элементы были нацелены на трудоустройство наших специалистов за рубежом? — Совершенно верно. Для чего создавалась система «бакалавриат-магистратура» в то время? Чтобы вытащить из Российской Федерации наиболее квалифицированных специалистов за рубеж. Это так называемая академическая мобильность. И если посмотреть на Европу, то эта система очень развита. Вы можете закончить университет в Германии, а работать в Италии, Франции, где угодно. Потому что вы обучались в рамках определенных правил. Я этот пример привел к тому, что у нас в большинстве своем понятие специалитета пропало в принципе — появились уровни образования, бакалавриат и магистратура. Сейчас планируется обратный процесс перехода — от бакалавриата и магистратуры в сторону специалитета, который в свою очередь также планируют сделать двухуровневым: базовый и специализированный. Как это будет сделано, мы с вами пока не знаем. Эта история находится в процессе, конечная точка еще не поставлена. — Но в любом случае потребуется же какой-то переходный период… — Разумеется, этот период предполагается, будут пересмотрены образовательные стандарты, а насколько существенно — покажет время. Честно говоря, я так понимаю, что мы все-таки планируем вернуться к той системе, которая была, или похожа на систему высшего образования в Советском Союзе. — Означает ли это пересмотр образовательных программ в том числе и в вашем вузе? Новость по теме Новый порядок поступления в вузы: что изменилось для выпускников колледжей и школьников — Образовательные программы ежегодно пересматриваются — это обычная практика. Вводятся какие-то новые блоки, и происходит это по разным причинам: во-первых, наука не стоит на месте, во-вторых, меняются требования работодателей. При подготовке специалистов мы должны включать новые курсы, которых не было несколько лет назад. Например, еще год назад мало кто говорил про искусственный интеллект. А сейчас он прочно входит в образовательные программы. Это и математика, и физика, и химия — но есть много всяких подводных камней, связанных с верификацией: насколько искусственный интеллект работает релевантно вашему запросу и существующей в мире научной базе, или это галлюцинация нейросети, которая проявляется сплошь и рядом. — Откуда искусственный интеллект черпает информацию — из того же интернета, где масса ложных утверждений и фейков. И нейросеть черпает информацию именно оттуда… — Здесь и опасность огромная. Но если вы человек грамотный, с базовым серьезным образованием, позволяющим оценить правильность этих ответов, — это одна история. А если у вас нет никакого образования, или вы слепо доверяете этой нейросети, что вы можете натворить — ну, только Богу известно… — Сегодня и школьники, и студенты используют искусственный интеллект для написания докладов, рефератов, дипломных работ. Раньше же студенты сидели в библиотеках, штудировали огромные стопки книг, выдергивали оттуда по одной цитатке, потом сопоставляли данные и получали адекватный результат. А теперь — просто забил поисковый запрос и вперед… — Верно, вы сейчас говорите самую важную вещь. Ваши знания были структурированы, и вы сами, занимаясь поиском знаний, структурировали у себя в голове вот этот огромный объем информации, и он у вас там оставался в виде сеток нейронов. Но человек, у которого вот этого навыка систематизации знаний нет, — он как обезьяна с гранатой, в голове не будет ничего, а сами результаты этой работы непредсказуемы. Навык критического мышления при работе с интернетом необходимо прививать со школьного возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Получается, что это серьезный вызов всей системе образования, в том числе и высшего. Что с этим надо делать? — Отрицать искусственный интеллект и не использовать его бесполезно. Как и любой плод прогресса. Но надо понимать размеры и правила его применимости. У человека должно быть развито критическое мышление, и оно должно развиваться на базе каких-то знаний. То есть те знания, которые получает человек, должны быть даны ему систематизированно в определенной методике, и они должны соответствовать современной научной картине мира. Украина, например, очень хорошо показала, как можно переформатировать общество за 30 лет с помощью современных информационных и социальных технологий. — Как же тогда применять нейросети в современном образовании и науке? — Нейросети, если они правильно построены, обучены на правильных и верифицированных данных, — это очень мощный инструмент для поиска и систематизации информации. Но если в данных закрадывается ошибка, нейросеть с высокой долей вероятности будет продуцировать неверные ответы и выводы. И это одна из проблем, с которой сталкиваются сейчас разработчики. На каких датасетах или наборах данных обучать эту сеть? Мы должны быть абсолютно точно уверены, что эти данные верны. 40—50 лет назад это «Большая советская энциклопедия» — источник верифицированной информации по совершенно разным проблемам, историческим данным, персоналиям. А сейчас интернет, по сути — это гигантская информационная свалка. И у создателей нейросетей — это страшная головная боль, потому что просто обучить нейросеть — это полбеды, а вот если она самообучающая — это совершенно другая история, ведь у нее нет критического мышления, это программа. — Ну, а как современных студентов приучить к этому навыку, к потребности критического мышления? — Я своих студентов учу на примерах — вытаскиваю ошибки из их работ и указываю на информацию, которую им не удалось найти, и вот здесь должно включаться критическое мышление. Отказываться от использования нейросетей, на мой взгляд, глупо, но, с другой стороны, использовать их надо с умом. Если говорить про науку, то фундаментом нового знания является доказанная и апробированная информация со ссылкой на первоисточники, на статьи в рецензируемых научных журналах. Если есть доказанная основа, то, возможно, мы делаем корректные выводы. А если этой основы нет, то грош цена этим результатам. Каждое новое утверждение должно быть строго доказано. Сергей Таскаев: Отказываться от использования нейросетей глупо, но использовать их надо с умом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В то же время ИИ действительно помогает за короткое время обрабатывать огромные массивы данных. — Чем дальше мы живем, тем более сложными становятся различные системы. Это и лекарственные соединения, и системы социальных отношений, и инженерные системы, в том числе цифровые, разделом которых являются системы генерации знаний на основе искусственного интеллекта. И при использовании в науке такого мощного помощника вы можете получить результаты, которые превышают ваши возможности, как человека, для систематизации и получения нового научного знания. Например, у меня есть грант российского научного фонда, связанный как раз с применением нейросетей для разработки новых материалов. Нейросети позволяют проанализировать огромный объем данных, не привлекая человека, и указать мне направление исследования: куда стоит смотреть, а куда не стоит, тем самым колоссально сократив время поиска и финансовые расходы, например, на синтезирование материалов. Я не буду работать на корзину. У меня с помощью вот этого машинного алгоритма уже обоснованно предсказаны верные варианты. Математические методы, которыми, собственно говоря, являются нейросети, сейчас используют для поиска и решения задач в разных областях. Но опять же обучать нейросеть надо на правильном наборе данных, и получаемую от них информацию пропускать через призму критического мышления. Так что гигиена начальных данных — она, конечно, ключевая для создания нейросетей. Продолжение интервью с ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым читайте завтра на сайте URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система высшего образования России накануне больших перемен. От устоявшейся в последние десятилетия системы «бакалавриат-магистратура» высшая школа возвращается к специалитету. И это — на фоне непрерывного совершенствования образовательных программ, в которых все большую роль играют информационные технологии и искусственный интеллект. Но все ли процессы и проекты можно доверять нейросети, и как добиться от нее максимально корректной и эффективной работы. Об этом — в интервью URA.RU ректора Челябинского государственного университета, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева. — Сергей Валерьевич, почему же решено отказаться от системы «бакалавриат-магистратура» и создать нечто новое? Она не удовлетворяла нынешним рыночным реалиям или не устраивала работодателей? — На самом деле лучшая система была реализована в Советском Союзе. Конечно, у нее были минусы, например, связанные с академической мобильностью: советское образование было очень тяжело верифицировать за рубежом в случае отъезда за границу. А вот внедренные в России элементы болонской системы помогали найти квалифицированную работу за рубежом, получив образование в Российской Федерации. Полученный в РФ документ показывал, что вы можете работать, к примеру, врачом, или инженером, или химиком, или кем-то еще. — Так получается, что эти элементы были нацелены на трудоустройство наших специалистов за рубежом? — Совершенно верно. Для чего создавалась система «бакалавриат-магистратура» в то время? Чтобы вытащить из Российской Федерации наиболее квалифицированных специалистов за рубеж. Это так называемая академическая мобильность. И если посмотреть на Европу, то эта система очень развита. Вы можете закончить университет в Германии, а работать в Италии, Франции, где угодно. Потому что вы обучались в рамках определенных правил. Я этот пример привел к тому, что у нас в большинстве своем понятие специалитета пропало в принципе — появились уровни образования, бакалавриат и магистратура. Сейчас планируется обратный процесс перехода — от бакалавриата и магистратуры в сторону специалитета, который в свою очередь также планируют сделать двухуровневым: базовый и специализированный. Как это будет сделано, мы с вами пока не знаем. Эта история находится в процессе, конечная точка еще не поставлена. — Но в любом случае потребуется же какой-то переходный период… — Разумеется, этот период предполагается, будут пересмотрены образовательные стандарты, а насколько существенно — покажет время. — Означает ли это пересмотр образовательных программ в том числе и в вашем вузе? — Образовательные программы ежегодно пересматриваются — это обычная практика. Вводятся какие-то новые блоки, и происходит это по разным причинам: во-первых, наука не стоит на месте, во-вторых, меняются требования работодателей. При подготовке специалистов мы должны включать новые курсы, которых не было несколько лет назад. Например, еще год назад мало кто говорил про искусственный интеллект. А сейчас он прочно входит в образовательные программы. Это и математика, и физика, и химия — но есть много всяких подводных камней, связанных с верификацией: насколько искусственный интеллект работает релевантно вашему запросу и существующей в мире научной базе, или это галлюцинация нейросети, которая проявляется сплошь и рядом. — Откуда искусственный интеллект черпает информацию — из того же интернета, где масса ложных утверждений и фейков. И нейросеть черпает информацию именно оттуда… — Здесь и опасность огромная. Но если вы человек грамотный, с базовым серьезным образованием, позволяющим оценить правильность этих ответов, — это одна история. А если у вас нет никакого образования, или вы слепо доверяете этой нейросети, что вы можете натворить — ну, только Богу известно… — Сегодня и школьники, и студенты используют искусственный интеллект для написания докладов, рефератов, дипломных работ. Раньше же студенты сидели в библиотеках, штудировали огромные стопки книг, выдергивали оттуда по одной цитатке, потом сопоставляли данные и получали адекватный результат. А теперь — просто забил поисковый запрос и вперед… — Верно, вы сейчас говорите самую важную вещь. Ваши знания были структурированы, и вы сами, занимаясь поиском знаний, структурировали у себя в голове вот этот огромный объем информации, и он у вас там оставался в виде сеток нейронов. Но человек, у которого вот этого навыка систематизации знаний нет, — он как обезьяна с гранатой, в голове не будет ничего, а сами результаты этой работы непредсказуемы. — Получается, что это серьезный вызов всей системе образования, в том числе и высшего. Что с этим надо делать? — Отрицать искусственный интеллект и не использовать его бесполезно. Как и любой плод прогресса. Но надо понимать размеры и правила его применимости. У человека должно быть развито критическое мышление, и оно должно развиваться на базе каких-то знаний. То есть те знания, которые получает человек, должны быть даны ему систематизированно в определенной методике, и они должны соответствовать современной научной картине мира. Украина, например, очень хорошо показала, как можно переформатировать общество за 30 лет с помощью современных информационных и социальных технологий. — Как же тогда применять нейросети в современном образовании и науке? — Нейросети, если они правильно построены, обучены на правильных и верифицированных данных, — это очень мощный инструмент для поиска и систематизации информации. Но если в данных закрадывается ошибка, нейросеть с высокой долей вероятности будет продуцировать неверные ответы и выводы. И это одна из проблем, с которой сталкиваются сейчас разработчики. На каких датасетах или наборах данных обучать эту сеть? Мы должны быть абсолютно точно уверены, что эти данные верны. 40—50 лет назад это «Большая советская энциклопедия» — источник верифицированной информации по совершенно разным проблемам, историческим данным, персоналиям. — Ну, а как современных студентов приучить к этому навыку, к потребности критического мышления? — Я своих студентов учу на примерах — вытаскиваю ошибки из их работ и указываю на информацию, которую им не удалось найти, и вот здесь должно включаться критическое мышление. Отказываться от использования нейросетей, на мой взгляд, глупо, но, с другой стороны, использовать их надо с умом. Если говорить про науку, то фундаментом нового знания является доказанная и апробированная информация со ссылкой на первоисточники, на статьи в рецензируемых научных журналах. Если есть доказанная основа, то, возможно, мы делаем корректные выводы. А если этой основы нет, то грош цена этим результатам. Каждое новое утверждение должно быть строго доказано. — В то же время ИИ действительно помогает за короткое время обрабатывать огромные массивы данных. — Чем дальше мы живем, тем более сложными становятся различные системы. Это и лекарственные соединения, и системы социальных отношений, и инженерные системы, в том числе цифровые, разделом которых являются системы генерации знаний на основе искусственного интеллекта. И при использовании в науке такого мощного помощника вы можете получить результаты, которые превышают ваши возможности, как человека, для систематизации и получения нового научного знания. Например, у меня есть грант российского научного фонда, связанный как раз с применением нейросетей для разработки новых материалов. Я не буду работать на корзину. У меня с помощью вот этого машинного алгоритма уже обоснованно предсказаны верные варианты. Математические методы, которыми, собственно говоря, являются нейросети, сейчас используют для поиска и решения задач в разных областях. Но опять же обучать нейросеть надо на правильном наборе данных, и получаемую от них информацию пропускать через призму критического мышления. Так что гигиена начальных данных — она, конечно, ключевая для создания нейросетей. Продолжение интервью с ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым читайте завтра на сайте URA.RU