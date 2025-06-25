Челябинская полиция выявила лже-специалиста по документообороту

Следователи ГУ МВД России по Челябинской области завершили дело о мошенничестве в отношении самарца, входившего в преступную группу. Предварительно, он помогал злоумышленникам, принося жителям поддельные письмо от правоохранительных органов и кредитных организаций. За это его прозвали «специалист по документообороту», уточнили в пресс-службе областного главка.
«В настоящее время следствием ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд города Самары для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что самарец помогал мошенникам с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Он организовывал доставку потерпевшим изготовленных фиктивных документов, в которых имелись фальшивые символы, гербовые печати и подписи должностных лиц правоохранительных органов и финансовых организаций. Всего он поучаствовал в обмане на 7 млн рублей.
Сейчас «специалиста» ждет суд. В отношении неустановленных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.
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