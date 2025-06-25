ЦБ предложил перенести внедрение цифрового рубля

Центральный банк Российской Федерации предложил перенести сроки внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. Ранее планировалось начать процесс в июле 2025 года. Соответствующие поправки к законопроекту регулятор направил на рассмотрение в Государственную Думу.
«Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года», — сообщил Банк России на своем сайте. Предложение направлено в ГД.
С 1 сентября 2026 года торговые компании — клиенты крупнейших банков с годовой выручкой свыше 120 млн рублей — будут обязаны обеспечить прием цифрового рубля. Банки с универсальной лицензией и их клиенты с выручкой более 30 млн рублей получат отсрочку до 1 сентября 2027 года, остальные участники — до 1 сентября 2028 года. Требование не распространяется на организации с оборотом менее пяти млн рублей в год.
Решение принято с учетом мнения рынка и профильных ведомств, а сроки определены исходя из необходимости технической подготовки, отметили в ЦБ. Оплата цифровыми рублями будет осуществляться по универсальному QR-коду НСПК, который все банки должны поддерживать к 1 сентября 2026 года.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 отметил важность массового внедрения цифрового рубля. По его словам, пилотный проект по цифровому рублю реализуется в стране уже два года, за это время успешно протестированы основные операции: открытие и закрытие счетов, переводы и оплата товаров и услуг, передает «360.ru».
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