Авиакомпания из ХМАО отказалась от выплаты дивидендов за 2024 год

Акционеры авиакомпании Utair, зарегистрированной в Сургуте (ХМАО), решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в материалах годового собрания, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
«Распределить чистую прибыль ПАО „Ютэйр“ за 2024 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать», — следует из протокола решения, опубликованного по итогам собрания.
Собрание состоялось в конференц-зале отеля «Тарей» в Ханты-Мансийске. В нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 7,8 миллиарда голосов.
Также на собрании утвержден годовой отчет и назначен новый состав Наблюдательного совета. По решению акционеров, члены совета получат вознаграждение в размере более 14 миллионов рублей, несмотря на отказ от дивидендов.
По информации от пресс-службы, выручка авиакомпании выросла на 14%, до 113,3 млрд руб. «В частности, выручка от пассажирских перевозок на самолетах составила 78,5 млрд руб. (+19% к 2023 году), от вертолетных работ — 34,8 млрд руб. (+3% к 2023 году)», — сообщила URA.RU пресс-служба Utair.
Ранее URA.RU писало, что компании группы Utair получили четыре награды на главной авиационной премии страны «Крылья России — 2024». Перевозчик стал лучшим как в сфере вертолетных услуг, так и в самолетном сегменте.
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