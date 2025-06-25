В Махачкале лифт упал с высоты 12 этажа, в нем были дети. Видео

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При падении лифта пострадали мужчина, женщина и несколько детей
При падении лифта пострадали мужчина, женщина и несколько детей Фото:

В Махачкале в жилом доме на улице Гапцахская лифт упал с высоты 12-го этажа. В тот момент внутри него находились мужчина, женщина и несколько детей, сообщили местные telegram-каналы. 

«В доме на улице Гапцахская, 15А в Махачкале упал лифт. В кабине находились женщина с детьми и мужчина», — передает telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

Отмечается, что все, кто находился в лифте в тот момент, получили различные травмы. На место аварии уже выехали экстренные службы. Ранее в этом же жилом комплексе 25 марта произошел взрыв бытового газа. 

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В Махачкале в жилом доме на улице Гапцахская лифт упал с высоты 12-го этажа. В тот момент внутри него находились мужчина, женщина и несколько детей, сообщили местные telegram-каналы.  «В доме на улице Гапцахская, 15А в Махачкале упал лифт. В кабине находились женщина с детьми и мужчина», — передает telegram-канал «Что там у дагестанцев?». Отмечается, что все, кто находился в лифте в тот момент, получили различные травмы. На место аварии уже выехали экстренные службы. Ранее в этом же жилом комплексе 25 марта произошел взрыв бытового газа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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