В Пермском крае решили платить больше денег тем, кто отправится на СВО

В Березниках и Чайковском повысили размер выплат участникам спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти повысили контрактникам выплаты и продлили действие льгот
Власти повысили контрактникам выплаты и продлили действие льгот Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В двух городах Пермского края — Березниках и Чайковском — повысили размер единовременных выплат за подписание контракта для участия в спецоперации. Такое решение приняли в среду, 25 июня, депутаты окружных дум. Об этом сообщает telegram-канал муниципальных органов власти «На местах».

«Депутаты думы Березниковского округа приняли решение повысить единовременную денежную выплату гражданам, которые заключают контракт на службу в зоне СВО от Березниковского округа, со 150 до 250 тысяч рублей», — информирует telegram-канал. Также в Березниках продлили до 1 октября 2025 года действие льготы в виде дополнительной выплаты на приобретение жилья в новостройках. Участники СВО смогут претендовать на 2,5 млн рублей.

В свою очередь в Чайковском округе размер единовременной выплат увеличен с 50 до 150 тысяч рублей. При этом ограничение в виде предоставления указанной выплаты при подписании контракта только жителям округа снят.

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В двух городах Пермского края — Березниках и Чайковском — повысили размер единовременных выплат за подписание контракта для участия в спецоперации. Такое решение приняли в среду, 25 июня, депутаты окружных дум. Об этом сообщает telegram-канал муниципальных органов власти «На местах». «Депутаты думы Березниковского округа приняли решение повысить единовременную денежную выплату гражданам, которые заключают контракт на службу в зоне СВО от Березниковского округа, со 150 до 250 тысяч рублей», — информирует telegram-канал. Также в Березниках продлили до 1 октября 2025 года действие льготы в виде дополнительной выплаты на приобретение жилья в новостройках. Участники СВО смогут претендовать на 2,5 млн рублей. В свою очередь в Чайковском округе размер единовременной выплат увеличен с 50 до 150 тысяч рублей. При этом ограничение в виде предоставления указанной выплаты при подписании контракта только жителям округа снят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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