Прокуратура Дагестана отреагировала на падение лифта в доме, где ранее был взрыв. Видео

Прокуратура Дагестана начала проверку после падения лифта с людьми
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В ходе надзорных мероприятий предстоит установить все обстоятельства происшествия
В ходе надзорных мероприятий предстоит установить все обстоятельства происшествия Фото:

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту падения лифта с людьми. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.

«Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с падением лифта в многоквартирном доме в Махачкале», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Дагестан. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в доме.

В многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале произошло падение лифта с пассажирами с 12-го этажа. Внутри находились мужчина, женщина и дети, все они получили травмы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Это уже не первый инцидент в данном районе: ровно три месяца назад в этом же жилом комплексе произошел взрыв газа.

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Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту падения лифта с людьми. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале. «Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с падением лифта в многоквартирном доме в Махачкале», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Дагестан. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в доме. В многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале произошло падение лифта с пассажирами с 12-го этажа. Внутри находились мужчина, женщина и дети, все они получили травмы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Это уже не первый инцидент в данном районе: ровно три месяца назад в этом же жилом комплексе произошел взрыв газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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