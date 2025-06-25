Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту падения лифта с людьми. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.
«Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с падением лифта в многоквартирном доме в Махачкале», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Дагестан. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в доме.
В многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале произошло падение лифта с пассажирами с 12-го этажа. Внутри находились мужчина, женщина и дети, все они получили травмы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Это уже не первый инцидент в данном районе: ровно три месяца назад в этом же жилом комплексе произошел взрыв газа.
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