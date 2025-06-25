Трамп призвал «что-то сделать с Украиной»

Bloomberg: Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
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Трамп не конкретизировал, какие именно шаги считает необходимыми
Трамп не конкретизировал, какие именно шаги считает необходимыми Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский кризис «совершенно вышел из-под контроля» и необходимы активные меры по его урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация „совершенно вышла из-под контроля“, — пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Несмотря на тревожные оценки, Трамп не конкретизировал, какие именно шаги считает необходимыми для стабилизации обстановки на Украине. Однако, подобные заявления могут свидетельствовать о готовности США к более активному участию в разрешении конфликта.

Ранее, Трамп выразил надежду на возможность достижения договоренности с Россией по урегулированию украинского кризиса. Последний телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся 14 июня, в ходе которого стороны обсудили не только ситуацию на Украине, но и угрозу эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума подчеркнул, что Россия не стремится к посредничеству в этом конфликте, но готова предлагать свои идеи по его разрешению.

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Украинский кризис «совершенно вышел из-под контроля» и необходимы активные меры по его урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация „совершенно вышла из-под контроля“, — пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Несмотря на тревожные оценки, Трамп не конкретизировал, какие именно шаги считает необходимыми для стабилизации обстановки на Украине. Однако, подобные заявления могут свидетельствовать о готовности США к более активному участию в разрешении конфликта. Ранее, Трамп выразил надежду на возможность достижения договоренности с Россией по урегулированию украинского кризиса. Последний телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся 14 июня, в ходе которого стороны обсудили не только ситуацию на Украине, но и угрозу эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума подчеркнул, что Россия не стремится к посредничеству в этом конфликте, но готова предлагать свои идеи по его разрешению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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