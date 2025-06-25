В вотчине скандального чувашского мэра зреет бунт против губернатора

Глава Чувашии рискует вновь потерять на выборах второй город республики — Новочебоксарск. Лояльные уволенному мэру Максиму Семенову депутаты горсобрания, которых не пускают в новый созыв, намерены выдвигаться против единороссов самовыдвиженцами. Об этом нам сообщил источник из окружения бывшего главы города.
«За отставку Семенова голосовали лишь 13 человек из 25. Остальные сохранили к нему лояльность, но возможность избираться от ЕР им перекрыли. Двое заявились на праймериз, но оказались на последних местах. Остальные даже не стали пытаться», — сообщил инсайдер.
Поучаствовать в грядущих выборах-2025 в обход «Единой России» намерены порядка семи человек, которые ранее состояли во фракции. Наиболее конкурентными могут стать округа №3, 4, 5, 6, 7 и 19. От ЕР там выдвигаются кандидаты без политического опыта — тренеры, воспитатели, заведующие детсадами и сотрудники коммерческого сектора.
Сам Семенов в беседе с нами подтвердил, что до участия в выборах допустили депутатов, проголосовавших за его отставку. Планы своих соратников он разглашать не стал. Семенов добавил, что конфликт между ним и руководством республики обострился на фоне будущих выборов в думу Новочебоксарска.
В правительстве Чувашии отвергают причастность губернатора к этим интригам и ссылаются на инициативу депутатов. Секретарь республиканского отделения ЕР Черкесов не ответил на звонки корреспондента. Ему направлен запрос.
Республиканские власти попытаются не допустить победы самовыдвиженцев ни в одном из округов, так как это отразится на губернаторских KPI, полагает политолог Арсен Шаяхметов.
«Выход на выборы в качестве самовыдвиженцев в условиях публичной демонстрации консолидированности власти вокруг пропрезидентских сил автоматически делает их несистемными персонажами, против которых будет работать весь региональный госаппарат. В условиях управляемости выборным процессом шансов на избрание у них практически нет», — комментирует эксперт.
Конфликт между экс-мэром Максимом Семеновым и главой Чувашии Олегом Николаевым вышел в публичное поле в последние несколько месяцев. Весной глава региона Николаев сообщал, что в отношении Семенова было два выговора. Во время весенней пресс-конференции он заявил, что в правоохранительные органы были направлены материалы, свидетельствующие о конфликте интересов и халатной работе в области использования бюджетных средств. Ранее наши инсайдеры сообщали, что конфликт между политиками длится с момента назначения градоначальника в конце 2023-го. Николаев изначально рассматривал на это место другого человека, а депутаты пролоббировали Семенова.
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