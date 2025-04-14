Губернатор-справедливоросс рассорился с ЕР накануне выборов

Единороссы не поддержали главу Чувашии из «Справедливой России» Олега Николаева в предвыборных чистках. Депутаты партии власти проголосовали против отставки мэра Новочебоксарска (второго по величине города) Максима Семенова от ЕР. Все вопреки установкам правительства. Нарушение консенсуса с «Единой Россией» и борьба с элитами накануне выборов ставит эсера в рискованное положение, говорят источники URA.RU и политологи.
Неугодный мэр
Губернатор Олег Николаев, несмотря на партийную принадлежность, в течение всего первого срока находился в крепких отношениях с ЕР. Партия власти получала большинство на выборах в заксобрание и гордумы, поддерживала главу регионах на его выборах в 2020 году.
За пять месяцев до своих перевыборов Николаев, уже получивший одобрение Путина, нарушил консенсус с партией власти. Он попытался уволить мэра-единоросса Максима Семенова из Новочебоксарска — второго по величине города в Чувашии.
«За систематическое невыполнение своих обязанностей Семенову М.Л. уже дважды были вынесены выговоры. Это огорчает и подчеркивает необходимость принятия решительных мер для обеспечения дальнейшего развития нашего Новочебоксарска. В ближайшее время будет принято соответствующее решение», — написал Николаев в своем telegram-канале 8 апреля.
Как утверждают источники агентства, конфликт между Николаевым и Семеновым длится с самого начала правления мэра, назначенного в декабре 2023 года. Его предшественник Дмитрий Пулатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции и был уволен по утрате доверия.
«Николаев изначально рассматривал на эту должность другую кандидатуру. Потенциальным сменщиком назывался депутат Госсо вета республики Григорий Данилов. Он уже даже сложил членство в КПРФ, чтобы занять пост. Однако местные депутаты пролоббировали „своего“ человека», — говорит собеседник URA.RU.
Сегодняшняя попытка убрать Семенова с должности — результат конфликтов с республиканским правительством, сообщает депутат Госсовета Александр Андреев.
«Семенов препятствует передаче при быльной медицинской страховой компании АО „Чувашская МСК“ на республиканский уровень. 100% акций сейчас у муниципалитета. Кроме того, руководство регио на хотело по ставить к нему за местителем Елену Иванову — экс-за местителя руково дителя управы по Ленинскому райо ну администрации Чебоксар — с перспективой увольнения Семенова и по вышения Ивановой до мэра. Естественно, Семенову не по нравилось, что его так сливают, и он по ступил по-своему», — рассказал Андреев.
По словам инсайдера из думы Новочебоксарска, конфликт усилился на довыборах в 2024 году. Тогда Семенов обеспечил победу в двух вакантных округах лояльным себе единороссам Александру Фадееву и Андрею Андрееву. Этим он нарушил договоренности о проходе в городской совет представителей «Справедливой России».
Собеседник агентства, близкий к администрации Новочебоксарска, сообщил, что накануне региональные власти предлагали Семенову уйти по собственному желанию взамен на новую должность в Чебоксарах. Мэр не согласился.
Консенсус нарушен
Совет депутатов Новочебоксарска сегодня состоит из 24 человек и контролируется «Единой Россией». Помимо ЕР в думе представлена «Справедливая Россия» (пять депутатов) и КПРФ (один депутат). Для отставки мэра необходимы две трети голосов.
В беседе с агентством эсеры — однопартийцы губернатора — заявили, что консолидированно проголосуют за отставку Семенова, так как он начал действовать "в угоду ЕР".
«Полтора года назад я добивался, чтобы Семенова назначили на должность главы города. Лично ходил в правительство, поддерживал его. Но пробежала черная кошка, началась политическая катавасия. Семенов поставил интересы „Единой России“ выше депутатской работы, начал отказывать мне в проектах. Фракции СР перекрыли кислород. Поэтому мы за отставку», — сообщил депутат из фракции СРЗП Иван Семенов.
Фракция ЕР же раскололась. Накануне их вызывали в Чебоксары, где проводились консультации с представителями внутриполитического блока региона, говорят источники агентства. Несмотря на это, «за» проголосовало меньше 10 человек, передает собеседник агентства из зала заседания.
Всего на заседание пришло 18 человек. Четверо воздержались от голосования. «Большинство местных депутатов так или иначе связаны с Семеновым, и от него зависит их политическое будущее», — объясняет произошедшее один из собеседников URA.RU
Максим Семенов работал чиновником в Новочебоксарске с 2016 года, дослужившись до заместителя главы администрации по экономике и финансам. До этого был председателем правления банка «Мегаполис», а также заместителем главы администрации Чебоксар по экономическому развитию и финансам.
URA.RU дозвонилось до секретаря чувашского отделения ЕР, спикера Госсовета Леонида Черкесова. Он отказался комментировать, было ли произошедшее внутрипартийной установкой или «бунтовщики» действовали самостоятельно. Мэр Семенов и его приемная на звонки не ответили. Не взяли трубки во всех отделах пресс-службы губернатора, а также в его аппарате. В администрацию Новочебоксарска и правительство республики направлены письменные запросы.
Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов назвал консенсус Николаева с "Единой Россией" в Чувашии "натянутым". При этом, по словам эксперта, и к "Справедливой России" его принадлежность номинальна.
«У Николаева испорчены отношения с местными элитами. Они недоверчиво относятся к нему, как и многие федеральные игроки. Поэтому вопрос по нему до последнего подвешивался. Сейчас конфликты выходят на новый виток, и если Москва не начнет одергивать местные элиты, мы можем увидеть еще большее обострение. Местные элиты показывают, что будут стоять на своей позиции. Они умеют хорошо объединяться и выступать общим фронтом против своего врага. И Николаев не сможет решить эти проблемы самостоятельно», — комментирует эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.