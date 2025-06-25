Силовики задержали ректора дагестанского университета при получении взятки

Ректора и сотрудников администрации Дагестанского государственного аграрного университета задержали при попытке получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
«В ходе оперативных мероприятий вышеуказанные лица задержаны с поличным при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение», — рассказали в МВД. Их заявление цитирует агентство РИА Новости.
По данным ведомства, ректор и сотрудники администрации университета организовали получение и передачу взяток за поступление и успешную сдачу экзаменов. Кроме того, пресс-служба опубликовала видео задержания в университете. В ходе обысков, проведенных в помещениях руководящего состава университета, было найдено свыше пяти миллионов рублей, а также записки, предположительно оставленные студентами.
В апреле 2025 года ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. По словам преподавателей, она увеличивала оклады сотрудникам, а разницу присваивала себе. Ее доход ежегодно рос минимум на два миллиона рублей, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.