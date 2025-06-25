Силовики задержали ректора дагестанского университета при получении взятки

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Ректор и сотрудники вуза задержаны
Ректор и сотрудники вуза задержаны Фото:

Ректора и сотрудников администрации Дагестанского государственного аграрного университета задержали при попытке получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

«В ходе оперативных мероприятий вышеуказанные лица задержаны с поличным при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение», — рассказали в МВД. Их заявление цитирует агентство РИА Новости.

По данным ведомства, ректор и сотрудники администрации университета организовали получение и передачу взяток за поступление и успешную сдачу экзаменов. Кроме того, пресс-служба опубликовала видео задержания в университете. В ходе обысков, проведенных в помещениях руководящего состава университета, было найдено свыше пяти миллионов рублей, а также записки, предположительно оставленные студентами.

В апреле 2025 года ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. По словам преподавателей, она увеличивала оклады сотрудникам, а разницу присваивала себе. Ее доход ежегодно рос минимум на два миллиона рублей, передает «360.ru».

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Ректора и сотрудников администрации Дагестанского государственного аграрного университета задержали при попытке получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. «В ходе оперативных мероприятий вышеуказанные лица задержаны с поличным при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение», — рассказали в МВД. Их заявление цитирует агентство РИА Новости. По данным ведомства, ректор и сотрудники администрации университета организовали получение и передачу взяток за поступление и успешную сдачу экзаменов. Кроме того, пресс-служба опубликовала видео задержания в университете. В ходе обысков, проведенных в помещениях руководящего состава университета, было найдено свыше пяти миллионов рублей, а также записки, предположительно оставленные студентами. В апреле 2025 года ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. По словам преподавателей, она увеличивала оклады сотрудникам, а разницу присваивала себе. Ее доход ежегодно рос минимум на два миллиона рублей, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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