Покинувший Израиль Галкин* вызвал гнев подписчиков, опубликовав видео из Рима

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) отправился в Рим на фоне обострения противостояния между Ираном и Израилем. Этот поступок вызвал недовольство и критику со стороны его подписчиков. Пользователи размещают гневные комментарии под постом артиста в соцсетях.
«В вашей любимой стране Израиле война идет, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали?» — написал один из подписчиков под видео Галкина, которое артист подписал «Римские каникулы». Комментарий цитирует aif.ru.
Юморист, переехавший в Израиль с семьей после начала СВО в России, разместил на своей страничке в соцсетях видеозапись отдыха в Риме. Автором съемки выступила его супруга, известная эстрадная певица Алла Пугачева. Пользователи назвали это «бегством», а не каникулами.
Ранее Пугачева и Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе. Они посетили Италию и Рим. Публикации пары регулярно вызывают резонанс и активные обсуждения среди подписчиков в соцсетях.
*Максим Галкин внесен в России в список иностранных агентов.
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