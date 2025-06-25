Покинувший Израиль Галкин* вызвал гнев подписчиков, опубликовав видео из Рима

Галкин* уехал в Рим на фоне конфликта Ирана и Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Галкин* накануне покинул Израиль
Галкин* накануне покинул Израиль Фото:

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) отправился в Рим на фоне обострения противостояния между Ираном и Израилем. Этот поступок вызвал недовольство и критику со стороны его подписчиков. Пользователи размещают гневные комментарии под постом артиста в соцсетях.

«В вашей любимой стране Израиле война идет, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали?» — написал один из подписчиков под видео Галкина, которое артист подписал «Римские каникулы». Комментарий цитирует aif.ru

Юморист, переехавший в Израиль с семьей после начала СВО в России, разместил на своей страничке в соцсетях видеозапись отдыха в Риме. Автором съемки выступила его супруга, известная эстрадная певица Алла Пугачева. Пользователи назвали это «бегством», а не каникулами.

Ранее Пугачева и Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе. Они посетили Италию и Рим. Публикации пары регулярно вызывают резонанс и активные обсуждения среди подписчиков в соцсетях.

*Максим Галкин внесен в России в список иностранных агентов.

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Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) отправился в Рим на фоне обострения противостояния между Ираном и Израилем. Этот поступок вызвал недовольство и критику со стороны его подписчиков. Пользователи размещают гневные комментарии под постом артиста в соцсетях. «В вашей любимой стране Израиле война идет, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали?» — написал один из подписчиков под видео Галкина, которое артист подписал «Римские каникулы». Комментарий цитирует aif.ru.  Юморист, переехавший в Израиль с семьей после начала СВО в России, разместил на своей страничке в соцсетях видеозапись отдыха в Риме. Автором съемки выступила его супруга, известная эстрадная певица Алла Пугачева. Пользователи назвали это «бегством», а не каникулами. Ранее Пугачева и Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе. Они посетили Италию и Рим. Публикации пары регулярно вызывают резонанс и активные обсуждения среди подписчиков в соцсетях. *Максим Галкин внесен в России в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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