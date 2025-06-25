Свердловчанка убила дочь в военном городке и сбежала

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© Служба новостей «URA.RU»
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Мать убила ребенка из-за сильного плача
Мать убила ребенка из-за сильного плача Фото:
новость из сюжета

В Камышлове (Свердловская область) молодая мать убила новорожденную дочь и скрылась. Трагедия произошла 25 июня в Еланском военном городке. Подробности ЧП URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство малолетнего“. По версии следствия, мать, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Женщину задержали в Пышминском районе на автовокзале. Ее поймали сотрудники ДПС местного ОВД. «Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Скоро женщину допросят в качестве подозреваемой, а потом предъявят обвинение. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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В Камышлове (Свердловская область) молодая мать убила новорожденную дочь и скрылась. Трагедия произошла 25 июня в Еланском военном городке. Подробности ЧП URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство малолетнего“. По версии следствия, мать, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Женщину задержали в Пышминском районе на автовокзале. Ее поймали сотрудники ДПС местного ОВД. «Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Скоро женщину допросят в качестве подозреваемой, а потом предъявят обвинение. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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