Генсек НАТО Рютте: нужно перестать быть наивными по отношению к России

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Рютте заявил о недоверии к Путину
Рютте заявил о недоверии к Путину Фото:

Западным странам следует отказаться от наивности в вопросах, касающихся России, и принять меры по укреплению обороны в связи с якобы возможной угрозой со стороны Москвы. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Давайте не будем наивными по отношению к России. <...> Они наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — заявил Рютте в ходе пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге. Его цитирует РБК.

Кроме того, журналисты спросили Рютте, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом отношение к российскому лидеру Владимиру Путину и каково мнение генсека НАТО по этому поводу. В ответ на это он заявил о недоверии к Путину и обвинил его в якобы обмане.

Ранее Путин неоднократно назвал подобные утверждения «невероятной ложью». В Кремле считают, что западные государства намеренно демонизируют Россию, чтобы стимулировать альянс повысить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП. Сегодня, 25 июня, государства-члены НАТО пришли к соглашению ежегодно выделять на оборонные нужды по 5% своего ВВП к 2035 году, передает «Национальная служба новостей».

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Западным странам следует отказаться от наивности в вопросах, касающихся России, и принять меры по укреплению обороны в связи с якобы возможной угрозой со стороны Москвы. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Давайте не будем наивными по отношению к России. <...> Они наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — заявил Рютте в ходе пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге. Его цитирует РБК. Кроме того, журналисты спросили Рютте, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом отношение к российскому лидеру Владимиру Путину и каково мнение генсека НАТО по этому поводу. В ответ на это он заявил о недоверии к Путину и обвинил его в якобы обмане. Ранее Путин неоднократно назвал подобные утверждения «невероятной ложью». В Кремле считают, что западные государства намеренно демонизируют Россию, чтобы стимулировать альянс повысить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП. Сегодня, 25 июня, государства-члены НАТО пришли к соглашению ежегодно выделять на оборонные нужды по 5% своего ВВП к 2035 году, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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