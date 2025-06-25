Глава Лангепаса Сергей Горобченко был вынужден отозвать иск к гордуме после нагоняя из правительства ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Мэру настолько не понравился запрос депутатов, которые попросили его отчитаться о подготовке к юбилею города, что он решил через суд добиться права на него не отвечать. Внутриполитический блок окружного правительства был удивлен такой позиции Горобченко и дал команду отозвать иск. Кроме того, мэр получил указание не множить политических конфликтов», — отмечает инсайдер.
В суде подтвердили, что исковое заявление было отозвано градоначальником. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса попытались сохранить лицо перед многодетными семьями, которым много лет обещают дорогу в 4а микрорайоне. Администрация проиграла процесс югорскому омбудсмену Наталье Стребковой, которая вышла с иском в защиту жителей против мэра Сергея Горобченко, чтобы в судебном порядке обязать его решить вопрос. Несмотря на поручение губернатора Руслана Кухарука, администрация пошла в апелляцию.
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