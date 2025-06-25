Мэр Лангепаса отозвал иск к гордуме после вмешательства внупола ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В скандал с иском мэра к гордуме вмешался внутриполитический блок правительства ХМАО
В скандал с иском мэра к гордуме вмешался внутриполитический блок правительства ХМАО Фото:

Глава Лангепаса Сергей Горобченко был вынужден отозвать иск к гордуме после нагоняя из правительства ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Мэру настолько не понравился запрос депутатов, которые попросили его отчитаться о подготовке к юбилею города, что он решил через суд добиться права на него не отвечать. Внутриполитический блок окружного правительства был удивлен такой позиции Горобченко и дал команду отозвать иск. Кроме того, мэр получил указание не множить политических конфликтов», — отмечает инсайдер.

В суде подтвердили, что исковое заявление было отозвано градоначальником. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса попытались сохранить лицо перед многодетными семьями, которым много лет обещают дорогу в 4а микрорайоне. Администрация проиграла процесс югорскому омбудсмену Наталье Стребковой, которая вышла с иском в защиту жителей против мэра Сергея Горобченко, чтобы в судебном порядке обязать его решить вопрос. Несмотря на поручение губернатора Руслана Кухарука, администрация пошла в апелляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Лангепаса Сергей Горобченко был вынужден отозвать иск к гордуме после нагоняя из правительства ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Мэру настолько не понравился запрос депутатов, которые попросили его отчитаться о подготовке к юбилею города, что он решил через суд добиться права на него не отвечать. Внутриполитический блок окружного правительства был удивлен такой позиции Горобченко и дал команду отозвать иск. Кроме того, мэр получил указание не множить политических конфликтов», — отмечает инсайдер. В суде подтвердили, что исковое заявление было отозвано градоначальником. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса попытались сохранить лицо перед многодетными семьями, которым много лет обещают дорогу в 4а микрорайоне. Администрация проиграла процесс югорскому омбудсмену Наталье Стребковой, которая вышла с иском в защиту жителей против мэра Сергея Горобченко, чтобы в судебном порядке обязать его решить вопрос. Несмотря на поручение губернатора Руслана Кухарука, администрация пошла в апелляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...