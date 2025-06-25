«Прости меня»: свердловчанка убила дочь и оставила прощальное послание мужу

После убийства новорожденной дочери 20-летняя мать написала прощальное сообщение своему мужу-военному и сбежала из Еланского гарнизона (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала соседка семьи.
«Муж-военный вернулся домой на обед, увидел мертвую дочь. А рядом записка от его жены: „Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать“, — сказала собеседница агентства. Трагедия произошла 25 июня.
По предварительным данным, женщина силой бросила ребенка на диван из-за плача. После этого она уехала из города. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!