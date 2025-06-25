«Прости меня»: свердловчанка убила дочь и оставила прощальное послание мужу

Свердловчанка, убившая дочь в военном городке, оставила записку мужу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В записке жена попросила прощения у своего мужа
В записке жена попросила прощения у своего мужа Фото:
новость из сюжета

После убийства новорожденной дочери 20-летняя мать написала прощальное сообщение своему мужу-военному и сбежала из Еланского гарнизона (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала соседка семьи.

«Муж-военный вернулся домой на обед, увидел мертвую дочь. А рядом записка от его жены: „Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать“, — сказала собеседница агентства. Трагедия произошла 25 июня.

По предварительным данным, женщина силой бросила ребенка на диван из-за плача. После этого она уехала из города. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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После убийства новорожденной дочери 20-летняя мать написала прощальное сообщение своему мужу-военному и сбежала из Еланского гарнизона (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала соседка семьи. «Муж-военный вернулся домой на обед, увидел мертвую дочь. А рядом записка от его жены: „Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать“, — сказала собеседница агентства. Трагедия произошла 25 июня. По предварительным данным, женщина силой бросила ребенка на диван из-за плача. После этого она уехала из города. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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