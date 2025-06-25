Тысячи лифтов в России опасны для жильцов: как добиться замены и кто ее должен сделать

Сегодня, 25 июня, в Махачкале лифт в доме, не введенном в эксплуатацию, на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. В кабине находились девять человек, в том числе дети. Это уже не первое ЧП с лифтами в России: в 2024 году в подобных происшествиях пострадали 24 человека, трое погибли. На текущий момент в стране работает 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч нуждаются в замене. Как заменить лифт и можно ли получить господдержку — в материале URA.RU.
В Махачкале рухнул лифт с 12-го этажа
В Махачкале лифт в доме на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. Прокуратура инициировала проверку и установила, что здание не было передано на баланс муниципалитета в связи с выявленными нарушениями в ходе строительных работ.
По сообщению администрации Махачкалы, в момент аварии в лифте многоэтажного дома находились девять человек, хотя его максимальная вместимость составляет шесть пассажиров. Там уточнили, что шестеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Сколько лифтов нужно заменить в России
По данным гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже отработали свой срок (25 лет), а еще 60 тысяч выйдут из строя к 2030 году. Харламов рассказал «Российской газете», что замена одного лифта обходится в четыре миллиона рублей — сюда входит демонтаж старого оборудования и установка нового.
Хуже всего дела обстоят в Самарской области — там насчитывается почти шесть тысяч изношенных лифтов. В зоне риска также Саратовская, Ярославская, Ульяновская и Смоленская области.
Коммунальщикам продлили сроки для замены лифтов
Изначально все старые лифты должны были заменить до 2025 года, но срок снова перенесли — теперь у управляющих компаний есть время до 2030 года. За этот период они обязаны провести экспертизу оборудования и решить: ремонтировать, модернизировать или полностью менять лифты.
Как заменить лифт в доме
Для собственников жилья существует несколько вариантов решения проблемы с заменой лифта. Так, если дом накопил средства на спецсчете, жильцы могут инициировать замену через общее собрание. Для этого нужно:
- Провести общее собрание (кворум 2/3 собственников)
- Выбрать подрядчика через конкурс
- Контролировать выполнение работ
Кроме того заменит лифт можно через регионального оператора капремонта. Для этого нужно проверить очередь в программе капремонта и подготовить техническое заключение о состоянии лифта.
Как получить господдержку на замену лифта
Некоторые регионы (например, Свердловская область) компенсируют 30-80% стоимости нового лифта. Для этого нужно:
- Провести собрание и утвердить участие в программе.
- Подготовить техзаключение о необходимости замены.
- Подать заявку в местную администрацию.
В 2024 году на эти цели выделено 450 млн рублей, что позволит обновить более 300 лифтов. Однако конкуренция высока — приоритет отдают домам с наибольшим износом оборудования.
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