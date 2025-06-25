Тысячи лифтов в России опасны для жильцов: как добиться замены и кто ее должен сделать

В Махачкале лифт с детьми рухнул с 12-го этажа
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В 2024 году в ЧП с лифтами пострадали 24 человека
В 2024 году в ЧП с лифтами пострадали 24 человека Фото:

Сегодня, 25 июня, в Махачкале лифт в доме, не введенном в эксплуатацию, на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. В кабине находились девять человек, в том числе дети. Это уже не первое ЧП с лифтами в России: в 2024 году в подобных происшествиях пострадали 24 человека, трое погибли. На текущий момент в стране работает 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч нуждаются в замене. Как заменить лифт и можно ли получить господдержку — в материале URA.RU. 

В Махачкале рухнул лифт с 12-го этажа

В Махачкале лифт в доме на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. Прокуратура инициировала проверку и установила, что здание не было передано на баланс муниципалитета в связи с выявленными нарушениями в ходе строительных работ.

По сообщению администрации Махачкалы, в момент аварии в лифте многоэтажного дома находились девять человек, хотя его максимальная вместимость составляет шесть пассажиров. Там уточнили, что шестеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Сколько лифтов нужно заменить в России

По данным гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже отработали свой срок (25 лет), а еще 60 тысяч выйдут из строя к 2030 году. Харламов рассказал «Российской газете», что замена одного лифта обходится в четыре миллиона рублей — сюда входит демонтаж старого оборудования и установка нового.

Хуже всего дела обстоят в Самарской области — там насчитывается почти шесть тысяч изношенных лифтов. В зоне риска также Саратовская, Ярославская, Ульяновская и Смоленская области.

Коммунальщикам продлили сроки для замены лифтов

Изначально все старые лифты должны были заменить до 2025 года, но срок снова перенесли — теперь у управляющих компаний есть время до 2030 года. За этот период они обязаны провести экспертизу оборудования и решить: ремонтировать, модернизировать или полностью менять лифты.

Как заменить лифт в доме

Заменить лифт можно через регионального оператора капремонта или за счет средств на спецсчете
Заменить лифт можно через регионального оператора капремонта или за счет средств на спецсчете
Фото:

Для собственников жилья существует несколько вариантов решения проблемы с заменой лифта. Так, если дом накопил средства на спецсчете, жильцы могут инициировать замену через общее собрание. Для этого нужно:

  • Провести общее собрание (кворум 2/3 собственников)
  • Выбрать подрядчика через конкурс
  • Контролировать выполнение работ

Кроме того заменит лифт можно через регионального оператора капремонта. Для этого нужно проверить очередь в программе капремонта и подготовить техническое заключение о состоянии лифта. 

Как получить господдержку на замену лифта

Некоторые регионы (например, Свердловская область) компенсируют 30-80% стоимости нового лифта. Для этого нужно:

  1. Провести собрание и утвердить участие в программе.
  2. Подготовить техзаключение о необходимости замены.
  3. Подать заявку в местную администрацию.

В 2024 году на эти цели выделено 450 млн рублей, что позволит обновить более 300 лифтов. Однако конкуренция высока — приоритет отдают домам с наибольшим износом оборудования.

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Сегодня, 25 июня, в Махачкале лифт в доме, не введенном в эксплуатацию, на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. В кабине находились девять человек, в том числе дети. Это уже не первое ЧП с лифтами в России: в 2024 году в подобных происшествиях пострадали 24 человека, трое погибли. На текущий момент в стране работает 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч нуждаются в замене. Как заменить лифт и можно ли получить господдержку — в материале URA.RU.  В Махачкале рухнул лифт с 12-го этажа В Махачкале лифт в доме на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. Прокуратура инициировала проверку и установила, что здание не было передано на баланс муниципалитета в связи с выявленными нарушениями в ходе строительных работ. По сообщению администрации Махачкалы, в момент аварии в лифте многоэтажного дома находились девять человек, хотя его максимальная вместимость составляет шесть пассажиров. Там уточнили, что шестеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Сколько лифтов нужно заменить в России По данным гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже отработали свой срок (25 лет), а еще 60 тысяч выйдут из строя к 2030 году. Харламов рассказал «Российской газете», что замена одного лифта обходится в четыре миллиона рублей — сюда входит демонтаж старого оборудования и установка нового. Хуже всего дела обстоят в Самарской области — там насчитывается почти шесть тысяч изношенных лифтов. В зоне риска также Саратовская, Ярославская, Ульяновская и Смоленская области. Коммунальщикам продлили сроки для замены лифтов Изначально все старые лифты должны были заменить до 2025 года, но срок снова перенесли — теперь у управляющих компаний есть время до 2030 года. За этот период они обязаны провести экспертизу оборудования и решить: ремонтировать, модернизировать или полностью менять лифты. Как заменить лифт в доме Для собственников жилья существует несколько вариантов решения проблемы с заменой лифта. Так, если дом накопил средства на спецсчете, жильцы могут инициировать замену через общее собрание. Для этого нужно: Кроме того заменит лифт можно через регионального оператора капремонта. Для этого нужно проверить очередь в программе капремонта и подготовить техническое заключение о состоянии лифта.  Как получить господдержку на замену лифта Некоторые регионы (например, Свердловская область) компенсируют 30-80% стоимости нового лифта. Для этого нужно: В 2024 году на эти цели выделено 450 млн рублей, что позволит обновить более 300 лифтов. Однако конкуренция высока — приоритет отдают домам с наибольшим износом оборудования.
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