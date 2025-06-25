«Никто не мог подумать»: подруги рассказали о матери, убившей дочь в свердловском военном городке

Свердловчанка, убившая маленькую дочь, учится на повара
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам подруг, женщина училась на повара и была тихой и спокойной
По словам подруг, женщина училась на повара и была тихой и спокойной Фото:
новость из сюжета
В Свердловском городе мать убила свою маленькую дочь

Подозреваемой в убийстве новорожденной дочери в Еланского военном городке (Камышлов, Свердловская область) оказалась 20-летняя Анастасия. Подруги в разговоре с URA.RU назвали ее тихой и спокойной.

«Никто из нас и подумать не мог, что она способна на такое. Она всегда была тихой, мирной и спокойной. Мы все просто в шоке», — сказала первая собеседница агентства.

По словам второй, Анастасия учится в техникуме на повара-кондитера. 30 июня у нее выпускной. «Мы видели, как приехал судмедэксперт, как выносили тело малышки. Мы все плакали, просто ужас. Не представляю, как себя чувствует отец девочки…», — добавила она.

По данным агентства, отец девочки — прапорщик. Ему 24-25 лет. Именно он 25 июня обнаружил труп ребенка, когда пришел на обед. Его супруга перед побегом оставила ему прощальную записку. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и отдадут под суд для избрания меры пресечения.

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Подозреваемой в убийстве новорожденной дочери в Еланского военном городке (Камышлов, Свердловская область) оказалась 20-летняя Анастасия. Подруги в разговоре с URA.RU назвали ее тихой и спокойной. «Никто из нас и подумать не мог, что она способна на такое. Она всегда была тихой, мирной и спокойной. Мы все просто в шоке», — сказала первая собеседница агентства. По словам второй, Анастасия учится в техникуме на повара-кондитера. 30 июня у нее выпускной. «Мы видели, как приехал судмедэксперт, как выносили тело малышки. Мы все плакали, просто ужас. Не представляю, как себя чувствует отец девочки…», — добавила она. По данным агентства, отец девочки — прапорщик. Ему 24-25 лет. Именно он 25 июня обнаружил труп ребенка, когда пришел на обед. Его супруга перед побегом оставила ему прощальную записку. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и отдадут под суд для избрания меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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