«Никто не мог подумать»: подруги рассказали о матери, убившей дочь в свердловском военном городке

Подозреваемой в убийстве новорожденной дочери в Еланского военном городке (Камышлов, Свердловская область) оказалась 20-летняя Анастасия. Подруги в разговоре с URA.RU назвали ее тихой и спокойной.
«Никто из нас и подумать не мог, что она способна на такое. Она всегда была тихой, мирной и спокойной. Мы все просто в шоке», — сказала первая собеседница агентства.
По словам второй, Анастасия учится в техникуме на повара-кондитера. 30 июня у нее выпускной. «Мы видели, как приехал судмедэксперт, как выносили тело малышки. Мы все плакали, просто ужас. Не представляю, как себя чувствует отец девочки…», — добавила она.
По данным агентства, отец девочки — прапорщик. Ему 24-25 лет. Именно он 25 июня обнаружил труп ребенка, когда пришел на обед. Его супруга перед побегом оставила ему прощальную записку. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение и отдадут под суд для избрания меры пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!