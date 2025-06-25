«Все у них было хорошо»: знакомые рассказали о семье, где мать убила дочь в Камышлове

Свердловский прапорщик пришел на обед домой и нашел мертвую дочь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спурги поженились этой зимой, а в мае родилась дочь
Спурги поженились этой зимой, а в мае родилась дочь Фото:
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В Свердловском городе мать убила свою маленькую дочь

Супруги из Еланского военного городка (Камышлов, Свердловская область), у которых погибла дочь, не ссорились. Об этом URA.RU рассказали их друзья.

Пара — молодая. Анастасии всего 20 лет, она закончила четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Мужу 24-25 лет, он прапорщик.

«Они познакомились на сайте знакомств. Зимой расписались, а в мае родилась дочь», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что у супругов не было конфликтов: «Все у них хорошо было».

Третий отметил, что Анастасии было тяжело справляться с дочерью. По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого Настя оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.

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Супруги из Еланского военного городка (Камышлов, Свердловская область), у которых погибла дочь, не ссорились. Об этом URA.RU рассказали их друзья. Пара — молодая. Анастасии всего 20 лет, она закончила четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Мужу 24-25 лет, он прапорщик. «Они познакомились на сайте знакомств. Зимой расписались, а в мае родилась дочь», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что у супругов не было конфликтов: «Все у них хорошо было». Третий отметил, что Анастасии было тяжело справляться с дочерью. По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого Настя оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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