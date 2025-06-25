«Все у них было хорошо»: знакомые рассказали о семье, где мать убила дочь в Камышлове

Супруги из Еланского военного городка (Камышлов, Свердловская область), у которых погибла дочь, не ссорились. Об этом URA.RU рассказали их друзья.
Пара — молодая. Анастасии всего 20 лет, она закончила четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Мужу 24-25 лет, он прапорщик.
«Они познакомились на сайте знакомств. Зимой расписались, а в мае родилась дочь», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что у супругов не было конфликтов: «Все у них хорошо было».
Третий отметил, что Анастасии было тяжело справляться с дочерью. По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого Настя оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!