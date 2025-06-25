В окружении Киркорова не стали умалчивать состояние артиста после ожогов

Певец Филипп Киркоров, недавно перенесший ожог руки и госпитализацию, продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей и ближайшего окружения. Несмотря на беспокойство поклонников, артист уже готовится к новым выступлениям. Об этом сообщила его PR-менеджер Екатерина Успенская.
«Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идет подготовка к большому выступлению», — сообщила Екатерина Успенская Woman.ru. Она подчеркнула, что все намеченные творческие планы на 2025 год Киркоров намерен реализовать по мере восстановления здоровья.
Поклонники стали серьезно переживать о состоянии артиста, заметив, что прежде он был более эмоционален и щедр на яркие театральные жесты во время своих выступлений. Успенская также уточнила, что летом артист планирует провести больше времени с детьми — Аллой-Викторией и Мартином, которые учатся в частной школе в ОАЭ и приезжают домой только на каникулы. Киркоров, по ее словам, признавался близким, что главным стимулом для него остаются сын и дочь.
Медики отмечают, что состояние исполнителя не вызывает опасений. По словам главврача частной скорой помощи Льва Авербаха, угрозы для жизни артиста нет. Замедленное восстановление может быть связано с необходимостью приема препаратов для контроля уровня сахара. В целом, по мнению доктора, Киркорову не грозит серьезных последствий.
24 июня Филипп Киркоров появился на праздновании 35-летия певицы Анны Асти, что вызвало обсуждение среди гостей и пользователей соцсетей. Присутствующие обратили внимание не только на внешний вид артиста, но и на его состояние здоровья — король эстрады был очень малоподвижен, что ему несвойственно.
Ранее в СМИ появлялась информация о госпитализации Киркорова из-за осложнений после ожога, полученного на выступлении в Санкт-Петербурге, и о развитии у него бурсита на фоне сахарного диабета. Однако пластический хирург Святослав Стрелин выражал сомнения в поставленном диагнозе, а пресс-атташе артиста опровергала слухи о серьезных последствиях и осложнениях после операций.
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