25 июня 2025

Кухарук назвал главную задачу IT-форума в ХМАО. Видео

Кухарук: главная цель IT-форума заключается в его практических результатах
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Кухарук сказал, что ежегодно после IT-форума Югра получает новые возможности
Кухарук сказал, что ежегодно после IT-форума Югра получает новые возможности Фото:

В Ханты-Мансийске 25 июня стартовал XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, главная цель мероприятия заключается в практических результатах, так как ежегодно после него регион получает новые возможности.

«Главная цель форума — в его практических результатах. Ежегодно благодаря мероприятию в регион приходят инновации и инвестиции, создаются рабочие места, а югорские компании и IT-специалисты получают доступ к передовым инструментам», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Участники форума обсуждают внедрение цифровых решений в государственном и муниципальном управлении, развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и создание благоприятной среды для IT-разработок. В рамках мероприятия также проходит международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная вопросам информационных и коммуникационных изменений на фоне стремительного развития IT-индустрии. Особое внимание уделяется сохранению традиций, культуры и языков коренных народов Севера в условиях глобализации и цифровизации.

По словам главы региона, одними из главных вызовов для сферы информационных технологий являются защита данных, борьба с киберпреступностью и тема искусственного интеллекта. В рамках форума власти ХМАО заключили ряд соглашений с компаниями и зарубежными партнерами. Они касаются развития интернет-связи на федеральных трассах региона и внедрения передовых решений в области кибербезопасности

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В Ханты-Мансийске 25 июня стартовал XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, главная цель мероприятия заключается в практических результатах, так как ежегодно после него регион получает новые возможности. «Главная цель форума — в его практических результатах. Ежегодно благодаря мероприятию в регион приходят инновации и инвестиции, создаются рабочие места, а югорские компании и IT-специалисты получают доступ к передовым инструментам», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Участники форума обсуждают внедрение цифровых решений в государственном и муниципальном управлении, развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и создание благоприятной среды для IT-разработок. В рамках мероприятия также проходит международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная вопросам информационных и коммуникационных изменений на фоне стремительного развития IT-индустрии. Особое внимание уделяется сохранению традиций, культуры и языков коренных народов Севера в условиях глобализации и цифровизации. По словам главы региона, одними из главных вызовов для сферы информационных технологий являются защита данных, борьба с киберпреступностью и тема искусственного интеллекта. В рамках форума власти ХМАО заключили ряд соглашений с компаниями и зарубежными партнерами. Они касаются развития интернет-связи на федеральных трассах региона и внедрения передовых решений в области кибербезопасности
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