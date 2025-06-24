24 июня 2025

Кухарук назвал главные вызовы для IT на форуме в ХМАО

Губернатор Кухарук открыл международный IT-форум в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук открыл IT-форум в Ханты-Мансийске
Руслан Кухарук открыл IT-форум в Ханты-Мансийске Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук открыл международный IT-форум в Ханты-Мансийске. По словам главы региона, одними из главных вызовов для сферы информационных технологий являются защита данных, борьба с киберпреступностью и тема искусственного интеллекта, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Мы сегодня на полях форума будем уделять особое внимание сотрудничеству в области регулирования в сфере искусственного интеллекта. Это необходимо для стимулирования развития национальных экономик, снижения рисков злонамеренного использования, дезинформации, утечки данных, предвзятого отношения и дискриминации, возникающих в результате использования таких технологий. А также для преодоления цифрового разрыва, особенно, между развитыми и развивающимися странами», — сказал губернатор.

Среди других приоритетных направлений глава региона отметил возрастающую роль сотрудничества государств в области цифрового образования. Эту тему обсуждали на прошлом форуме, а также продолжат развивать в этом году.

Ранее URA.RU рассказывало, что на IT-форуме в этом году ХМАО представит свои лучшие наработки по искусственному интеллекту, который используется в госуправлении. А на одной из площадок пройдет битва дронов.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук открыл международный IT-форум в Ханты-Мансийске. По словам главы региона, одними из главных вызовов для сферы информационных технологий являются защита данных, борьба с киберпреступностью и тема искусственного интеллекта, передает корреспондент URA.RU с места события. «Мы сегодня на полях форума будем уделять особое внимание сотрудничеству в области регулирования в сфере искусственного интеллекта. Это необходимо для стимулирования развития национальных экономик, снижения рисков злонамеренного использования, дезинформации, утечки данных, предвзятого отношения и дискриминации, возникающих в результате использования таких технологий. А также для преодоления цифрового разрыва, особенно, между развитыми и развивающимися странами», — сказал губернатор. Среди других приоритетных направлений глава региона отметил возрастающую роль сотрудничества государств в области цифрового образования. Эту тему обсуждали на прошлом форуме, а также продолжат развивать в этом году. Ранее URA.RU рассказывало, что на IT-форуме в этом году ХМАО представит свои лучшие наработки по искусственному интеллекту, который используется в госуправлении. А на одной из площадок пройдет битва дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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