Выяснились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, ранее награжденный президентом Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб в деревне Городище Курской области при попытке спасти раненую в результате атаки украинского беспилотника девочку. Об этом сообщила сестра погибшего Диана Минаева.
По ее словам, Илия Гукежев приехал домой на границу, чтобы помочь родителям. Неподалеку от их дома автомобиль с армянской семьей подвергся нападению с беспилотника: «Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку… занесли девочку в дом… пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — передает слова сестры РИА Новости.
Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние месяцы. Прямо сейчас БПЛА ВСУ стараются уничтожить ближайшие к границе территории РФ. URA.RU следит за происходящим в режиме реального времени и публикует все самые важные события в онлайн-трансляции.
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