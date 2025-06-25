В московском аэропорту перестали принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Внуково с 25 июня приостановил прием и отправку гражданских рейсов в целях безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — говорится в официальном сообщении. Кореняко опубликовал его у себя в telegram-канале.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта действуют в соответствии с установленными протоколами. Все необходимые меры принимаются для поддержания безопасности полетов, которая остается безусловным приоритетом на текущий момент.
Ранее также перестал принимать рейсы аэропорт Калуги. До этого ограничения сняли в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.
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