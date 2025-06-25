25 июня 2025

Тепло и осадки возвращаются в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с летним теплом придут осадки
Вместе с летним теплом придут осадки Фото:

После непродолжительных холодов в Екатеринбург возвращается летняя погода. Вместе с теплом также вернутся дожди. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр».

«26 июня в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +26, вечером опустится до +12 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Уже на следующий день, 27 июня, в столице Урала ожидаются дожди. Вместе с этим, температура днем составит +22, а ближе к ночи дойдет до +14 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

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После непродолжительных холодов в Екатеринбург возвращается летняя погода. Вместе с теплом также вернутся дожди. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр». «26 июня в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +26, вечером опустится до +12 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Уже на следующий день, 27 июня, в столице Урала ожидаются дожди. Вместе с этим, температура днем составит +22, а ближе к ночи дойдет до +14 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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