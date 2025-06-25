Тепло и осадки возвращаются в Екатеринбург

Вместе с летним теплом придут осадки
После непродолжительных холодов в Екатеринбург возвращается летняя погода. Вместе с теплом также вернутся дожди. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр».
«26 июня в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +26, вечером опустится до +12 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе.
Уже на следующий день, 27 июня, в столице Урала ожидаются дожди. Вместе с этим, температура днем составит +22, а ближе к ночи дойдет до +14 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!