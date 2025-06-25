25 июня 2025

В Ивделе произошел взрыв газа

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва два человека погибли
В результате взрыва два человека погибли Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

В Ивделе (Свердловская область) в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. Предполагается, что рванул газовый баллон. В результате есть несколько пострадавших, а также двое погибших сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.

«Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей», — заявил  начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Главой муниципалитета введен режим ЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.

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В Ивделе (Свердловская область) в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. Предполагается, что рванул газовый баллон. В результате есть несколько пострадавших, а также двое погибших сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области. «Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей», — заявил  начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Главой муниципалитета введен режим ЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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