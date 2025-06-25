В Ивделе произошел взрыв газа

В Ивделе (Свердловская область) в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. Предполагается, что рванул газовый баллон. В результате есть несколько пострадавших, а также двое погибших сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.
«Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Главой муниципалитета введен режим ЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.
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