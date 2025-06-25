Челябинцев зовут открывать эко-тропы и глэмпинги

В Челябинской области увеличилось количество мест для развития туризма: на сегодняшний день выявлен 71 такой земельный участок, а общая площадь превысила 838 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Росреестра и Роскадастра.
«В рамках проекта „Земля для туризма“, который позволяет развивать в Челябинской области новые территории для туристической деятельности, выявлен 71 такой земельный участок общей площадью более 838 гектара. Они находятся в национальных природных парках Зюраткуль, Зигальга и Таганай, в государственных природных заказниках региона, на берегах озер Аракуль, Иткуль, Пахомово, а также вблизи памятников природы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На территориях можно открывать эко-тропы, глэмпинги и места для активного отдыха. Шесть земельных участков уже нашли инвесторов.
Поиском территорий, подходящих для развития туризма, занимается оперативный штаб при Управлении Росреестра. Работа в рамках проекта ведется на постоянной основе, информация обновляется в сервисе «Земля для туризма».
«Земля для туризма» — проект, который помогает выявлять потенциальные участки для создания туристических объектов. Старт был дан в апреле 2022 года в семи пилотных территориях: республиках Алтай, Дагестан, Карелия, а также Калужской, Тульской и Сахалинской областях и в Камчатском крае. Подходящие для туризма территории отображаются на публичной кадастровой карте.
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